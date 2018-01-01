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На Волині вночі влупилися дві іномарки: пасажирка – у реанімації. ФОТО

На Волині вночі влупилися дві іномарки: пасажирка – у реанімації. ФОТО
28 вересня близько 5:00 у Нововолинську на вулиці Луцькій зіткнулися два легковики.

В результаті ДТП постраждало двоє осіб, - пише Буг.

Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, трасою їхав Volkswagen Passat, а позаду нього Volkswagen Golf, водій якого пішов на обгін, не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Обидва автомобілі на іноземній реєстрації.

Постраждали два пасажира Golfа. 16-річну дівчину госпіталізували до реанімаційного відділення НЦМЛ. Ще один пасажир отримав тілесні ушкодження, перелом ноги.

На Волині вночі влупилися дві іномарки: пасажирка – у реанімації. ФОТО
На Волині вночі влупилися дві іномарки: пасажирка – у реанімації. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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