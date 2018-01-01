На Волині вночі влупилися дві іномарки: пасажирка – у реанімації. ФОТО





В результаті ДТП постраждало двоє осіб, - пише



Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, трасою їхав Volkswagen Passat, а позаду нього Volkswagen Golf, водій якого пішов на обгін, не впорався з керуванням та злетів у кювет.



Обидва автомобілі на іноземній реєстрації.



Постраждали два пасажира Golfа. 16-річну дівчину госпіталізували до реанімаційного відділення НЦМЛ. Ще один пасажир отримав тілесні ушкодження, перелом ноги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 вересня близько 5:00 у Нововолинську на вулиці Луцькій зіткнулися два легковики.В результаті ДТП постраждало двоє осіб, - пише Буг Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції В, трасою їхав Volkswagen Passat, а позаду нього Volkswagen Golf, водій якого пішов на обгін, не впорався з керуванням та злетів у кювет.Обидва автомобілі на іноземній реєстрації.Постраждали два пасажира Golfа. 16-річну дівчину госпіталізували до реанімаційного відділення НЦМЛ. Ще один пасажир отримав тілесні ушкодження, перелом ноги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію