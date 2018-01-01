Доля не дала нам прожити ці роки разом, – вдова волинського атовця
Сьогодні, 13:30
Вдова волинського атовця Володимира Якобчука, який загинув у червні 2014 року, поділилася щемливими спогадами про подружнє життя.
Про це Антоніна Якобчук написала на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні 10 років, як ми одружилися... доля не дала нам прожити їх разом.. але зараз я вдячна тобі за все...а особливо за синів... вони твоя копія.. в одного твоя вдача, в іншого - зовнішність... ти живеш в них... а я живу ними!!!!вічний тобі спокій", - йдеться у дописі жінки.
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Про це Антоніна Якобчук написала на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні 10 років, як ми одружилися... доля не дала нам прожити їх разом.. але зараз я вдячна тобі за все...а особливо за синів... вони твоя копія.. в одного твоя вдача, в іншого - зовнішність... ти живеш в них... а я живу ними!!!!вічний тобі спокій", - йдеться у дописі жінки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «За що загинув мій чоловік, за ваше хамство?», – дружина загиблого атовця з Волині
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