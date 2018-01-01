вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Доля не дала нам прожити ці роки разом, – вдова волинського атовця

Доля не дала нам прожити ці роки разом, – вдова волинського атовця
Вдова волинського атовця Володимира Якобчука, який загинув у червні 2014 року, поділилася щемливими спогадами про подружнє життя.

Про це Антоніна Якобчук написала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні 10 років, як ми одружилися... доля не дала нам прожити їх разом.. але зараз я вдячна тобі за все...а особливо за синів... вони твоя копія.. в одного твоя вдача, в іншого - зовнішність... ти живеш в них... а я живу ними!!!!вічний тобі спокій", - йдеться у дописі жінки.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «За що загинув мій чоловік, за ваше хамство?», – дружина загиблого атовця з Волині

Доля не дала нам прожити ці роки разом, – вдова волинського атовця
Доля не дала нам прожити ці роки разом, – вдова волинського атовця
Доля не дала нам прожити ці роки разом, – вдова волинського атовця

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Антоніна Якобчук, Володимир Якобчук, Волинь, АТО, війна, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Львові водій іномарки збив візочок з дитиною та втік
Сьогодні, 13:45
У Луцьку презентували унікальний журнал. ФОТО
Сьогодні, 13:37
Доля не дала нам прожити ці роки разом, – вдова волинського атовця
Сьогодні, 13:30
Ранкові хмари над містом вразили лучан. ФОТО
Сьогодні, 13:20
На Волині поліцейські викрили злодійку, яка обікрала пенсіонера
Сьогодні, 13:03
Схожі новини
Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО
21 серпень, 13:03
«Василь був людиною справи»: про волинянина, який загинув на Сході «Василь був людиною справи»: про волинянина, який загинув на Сході
19 серпень, 13:30
На Волині попрощалися із загиблим Сергієм Цепухом. ФОТО На Волині попрощалися із загиблим Сергієм Цепухом. ФОТО
12 серпень, 23:01
На сході від кулі снайпера загинув волинянин На сході від кулі снайпера загинув волинянин
12 червень, 20:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть волинянина, який ледь не вбив власну доньку
Сьогодні, 14:29
 0
На Волині шахрайка «зняла порчу» в пияки за 56 тисяч
Сьогодні, 14:19
 0
У Луцьку серед білого дня банда на «іномарках» побила двох хлопців
Сьогодні, 14:18
 0
На Рівненщині патрульні врятували самогубця
Сьогодні, 14:09
 0
Скільки коштує лікування застуди на Волині. ЦІНИ
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8