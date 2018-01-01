Судитимуть волинянина, який ледь не вбив власну доньку

На Волині судитимуть мешканця Камінь-Каширського району, який мало не підірвав себе і доньку.Так, на початку вересня цього року 46-річний чоловік у власному обійсті спричинив вибух однієї з двох наявних у нього тротилових шашок, вагою 200 грам кожна, - інформує прес-служба прокуратури Волині.У результаті і він сам, і його неповнолітня донька отримали тілесні ушкодження.Зазначається, що за вчинення такого злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.