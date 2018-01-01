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Судитимуть волинянина, який ледь не вбив власну доньку

Судитимуть волинянина, який ледь не вбив власну доньку
На Волині судитимуть мешканця Камінь-Каширського району, який мало не підірвав себе і доньку.

Так, на початку вересня цього року 46-річний чоловік у власному обійсті спричинив вибух однієї з двох наявних у нього тротилових шашок, вагою 200 грам кожна, - інформує прес-служба прокуратури Волині.

У результаті і він сам, і його неповнолітня донька отримали тілесні ушкодження.

Зазначається, що за вчинення такого злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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Теги: суд, тротил, волинянин
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