Судитимуть волинянина, який ледь не вбив власну доньку
Сьогодні, 14:29
На Волині судитимуть мешканця Камінь-Каширського району, який мало не підірвав себе і доньку.
Так, на початку вересня цього року 46-річний чоловік у власному обійсті спричинив вибух однієї з двох наявних у нього тротилових шашок, вагою 200 грам кожна, - інформує прес-служба прокуратури Волині.
У результаті і він сам, і його неповнолітня донька отримали тілесні ушкодження.
Зазначається, що за вчинення такого злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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Так, на початку вересня цього року 46-річний чоловік у власному обійсті спричинив вибух однієї з двох наявних у нього тротилових шашок, вагою 200 грам кожна, - інформує прес-служба прокуратури Волині.
У результаті і він сам, і його неповнолітня донька отримали тілесні ушкодження.
Зазначається, що за вчинення такого злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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