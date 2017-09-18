Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського





Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.



Аби віддати належне великому політикові, історику та громадському діячеві, біля пам'ятника Михайлу Грушевському зібралися представники влади та громадськість міста.



Присутні поклали до підніжжя пам'ятника квіти, як символ вічної пам'яті та поваги до великого діяча минулого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні українці відзначають 152-у річницю від дня народження голови Української Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського.Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.Аби віддати належне великому політикові, історику та громадському діячеві, біля пам'ятника Михайлу Грушевському зібралися представники влади та громадськість міста.Присутні поклали до підніжжя пам'ятника квіти, як символ вічної пам'яті та поваги до великого діяча минулого.

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