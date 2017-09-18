вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського

Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського
Сьогодні українці відзначають 152-у річницю від дня народження голови Української Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського.

Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.

Аби віддати належне великому політикові, історику та громадському діячеві, біля пам'ятника Михайлу Грушевському зібралися представники влади та громадськість міста.

Присутні поклали до підніжжя пам'ятника квіти, як символ вічної пам'яті та поваги до великого діяча минулого.

Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського
Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського
Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського
Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського
Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського
Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михайло Грушевський, пам'ять, вшанування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"Круто" відзначили,зігнавши десяток чи- то студентів,чи учнів.
Відповісти
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: що не можна робити 30 вересня
Сьогодні, 18:40
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
Сьогодні, 18:26
Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського
Сьогодні, 18:15
ТОП найпопулярніших дитячих імен на Волині у 2018 році
Сьогодні, 18:00
Тераса Grand Central стала ще теплішою*
Сьогодні, 17:47
Схожі новини
На Волині вшанують пам’ять загиблих під час Другої світової війни На Волині вшанують пам’ять загиблих під час Другої світової війни
18 липень, 20:36
На Волині вшанували пам’ять жертв Другої світової війни На Волині вшанували пам’ять жертв Другої світової війни
18 вересень, 2017, 13:01
У Києві вшановують пам’ять вбитого Шеремета У Києві вшановують пам’ять вбитого Шеремета
20 липень, 2017, 10:18
У Луцьку вшанують пам'ять воїнів, які загинули в АТО У Луцьку вшанують пам'ять воїнів, які загинули в АТО
16 травень, 2017, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У київському метро збоченець мастурбував перед дівчатами. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 19:26
 0
Зірка з Луцька MONATIK показав яскраві фото з відпочинку в Італії
Сьогодні, 19:20
 0
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил
Сьогодні, 19:02
 0
Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: що не можна робити 30 вересня
Сьогодні, 18:40
 0
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
Сьогодні, 18:26
 0
Медіа
відео
1/8