У Львові водій іномарки збив візочок з дитиною та втік





Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 вересня, близько 14:20 на проспекті Червоної Калини поблизу ринку «Народний» у Львові, – передає



Попередньо, невстановлений водій іномарки (ймовірно, «Toyota») на пішохідному переході скоїв наїзд на дитячий візочок, який віз чоловік. У візочку перебувала дівчинка, 2017 року народження.



Внаслідок наїзду дитина отримала забої та була доставлена у лікарню. Водій з місця події втік. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи водія та місцезнаходження автомобіля, яким було скоєно наїзд на дитину.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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