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У Львові водій іномарки збив візочок з дитиною та втік

У Львові водій іномарки збив візочок з дитиною та втік
У Львові водій збив дитячий візок на пішохідному переході.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 вересня, близько 14:20 на проспекті Червоної Калини поблизу ринку «Народний» у Львові, – передає УНІАН.

Попередньо, невстановлений водій іномарки (ймовірно, «Toyota») на пішохідному переході скоїв наїзд на дитячий візочок, який віз чоловік. У візочку перебувала дівчинка, 2017 року народження.

Внаслідок наїзду дитина отримала забої та була доставлена у лікарню. Водій з місця події втік. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи водія та місцезнаходження автомобіля, яким було скоєно наїзд на дитину.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: ДТП, аварія, Львів
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