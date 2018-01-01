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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 вересня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю у Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах,
Любешові, Ковелі опадів не передбачається.

У суботу в Луцьку можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температураповітря вночі від +2 до +7 градусів, удень до +12…+13.

Вітер північно-західний, західний, південний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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