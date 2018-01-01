Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 вересня





У суботу і в неділю у Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах,

Любешові, Ковелі опадів не передбачається.



У суботу в Луцьку можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.



Температураповітря вночі від +2 до +7 градусів, удень до +12…+13.



Вітер північно-західний, західний, південний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю у Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах,Любешові, Ковелі опадів не передбачається.У суботу в Луцьку можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.Температураповітря вночі від +2 до +7 градусів, удень до +12…+13.Вітер північно-західний, західний, південний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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