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Помер волинський журналіст

Помер волинський журналіст
Помер член Національної спілки журналістів України Володимир Мучак.

Про це інформує Суспільне Волині.

Журналіст народився 7 квітня 1955 року в селі Полапи Любомльського району. Зі шкільних років дописував у районну газету “Наше життя”. З 1977 по 1993-ій працював на посаді фотокореспондента.

Володимир Мучак працював кореспондентом та оператором у Любомльському та Шацькому районах у Волинській обласній державній телерадіокомпанії. Торік вийшов на заслужений відпочинок.


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Теги: смерть, журналіст, Володимир Мучак
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