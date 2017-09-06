Помер волинський журналіст
Сьогодні, 13:52
Помер член Національної спілки журналістів України Володимир Мучак.
Про це інформує Суспільне Волині.
Журналіст народився 7 квітня 1955 року в селі Полапи Любомльського району. Зі шкільних років дописував у районну газету “Наше життя”. З 1977 по 1993-ій працював на посаді фотокореспондента.
Володимир Мучак працював кореспондентом та оператором у Любомльському та Шацькому районах у Волинській обласній державній телерадіокомпанії. Торік вийшов на заслужений відпочинок.
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Про це інформує Суспільне Волині.
Журналіст народився 7 квітня 1955 року в селі Полапи Любомльського району. Зі шкільних років дописував у районну газету “Наше життя”. З 1977 по 1993-ій працював на посаді фотокореспондента.
Володимир Мучак працював кореспондентом та оператором у Любомльському та Шацькому районах у Волинській обласній державній телерадіокомпанії. Торік вийшов на заслужений відпочинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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