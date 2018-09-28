вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки коштує лікування застуди на Волині. ЦІНИ

Скільки коштує лікування застуди на Волині. ЦІНИ
На Волині восени традиціно стартує сезон застуди та грипу. Уже нині аптекарі констатують, що люди стали частіше звертатися за ліками від болю в горлі та від нежиті.

Про те, які ціни на препарати від застуди власкору «ВолиньUA» розповіли у володимир-волинській аптеці «Здорова родина».

Зараз, коли люди починають хворіти, купують противірусні засоби. До прикладу, 3 таблетки «Аміксину» коштують 107 гривень, в кілька разів дешевший «Ремантадин» – 25,70 грн.

Популярними є комбіновані ліки – «Аміцитрон» в пакетиках коштує 16 гривень, «Флюколд» – 15 гривень за 4 таблетки, дорожчий «Хелпекс» – 43 гривні. Протизастудний чай вартує 10 гривень. Нежить можна вилікувати за 15-40 гривень: «Нафтизін» – 15 гривень, «Нокспрей» – 40 гривень.

Якщо ж болить горло та додався кашель, то доведеться на лікування витратити більшу суму грошей. «Інгаліпт» від болю в горлі коштує 27 гривень, а «Орасепт» – 140 грн., пластинка «Декатилену» – 40 грн., дешевший «Хлорафіліпт» – за 20 таблеток 15 гривень. Щодо засобів від кашлю, то «Амброксол» коштує від 6,45 грн., «Мукалтин» -10 грн., «Лазолван» – 18 грн. за 10 таблеток. Популярними є і льодяники від кашлю, наприклад «Доктор Мом», залежно від смаку коштує від 30 гривень.

В аптеці радять не зловживати при лікування застуди антибіотиками, адже застуду викликають віруси, які цими препаратами не лікуються. При ускладненнях обов’язково потрібно звертатися до лікаря, який призначить відповідне лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: таблетки, сироп, ціна, Волинь, застуди, ліки, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку серед білого дня банда на «іномарках» побила двох хлопців
Сьогодні, 14:18
На Рівненщині патрульні врятували самогубця
Сьогодні, 14:09
Скільки коштує лікування застуди на Волині. ЦІНИ
Сьогодні, 14:00
Помер волинський журналіст
Сьогодні, 13:52
Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 13:47
Схожі новини
Волинським медикам куплять понад два десятки автівок Волинським медикам куплять понад два десятки автівок
Сьогодні, 11:55
Понад половина волинян обрали сімейного лікаря. ВІДЕО Понад половина волинян обрали сімейного лікаря. ВІДЕО
25 вересень, 02:10
У луцьких медзакладах не вистачає медсестер У луцьких медзакладах не вистачає медсестер
24 вересень, 23:00
Луцьк отримав понад мільйон гривень на ліки Луцьк отримав понад мільйон гривень на ліки
14 вересень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть волинянина, який ледь не вбив власну доньку
Сьогодні, 14:29
 0
На Волині шахрайка «зняла порчу» в пияки за 56 тисяч
Сьогодні, 14:19
 0
У Луцьку серед білого дня банда на «іномарках» побила двох хлопців
Сьогодні, 14:18
 0
На Рівненщині патрульні врятували самогубця
Сьогодні, 14:09
 0
Скільки коштує лікування застуди на Волині. ЦІНИ
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8