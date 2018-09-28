Скільки коштує лікування застуди на Волині. ЦІНИ





Про те, які ціни на препарати від застуди власкору



Зараз, коли люди починають хворіти, купують противірусні засоби. До прикладу, 3 таблетки «Аміксину» коштують 107 гривень, в кілька разів дешевший «Ремантадин» – 25,70 грн.



Популярними є комбіновані ліки – «Аміцитрон» в пакетиках коштує 16 гривень, «Флюколд» – 15 гривень за 4 таблетки, дорожчий «Хелпекс» – 43 гривні. Протизастудний чай вартує 10 гривень. Нежить можна вилікувати за 15-40 гривень: «Нафтизін» – 15 гривень, «Нокспрей» – 40 гривень.



Якщо ж болить горло та додався кашель, то доведеться на лікування витратити більшу суму грошей. «Інгаліпт» від болю в горлі коштує 27 гривень, а «Орасепт» – 140 грн., пластинка «Декатилену» – 40 грн., дешевший «Хлорафіліпт» – за 20 таблеток 15 гривень. Щодо засобів від кашлю, то «Амброксол» коштує від 6,45 грн., «Мукалтин» -10 грн., «Лазолван» – 18 грн. за 10 таблеток. Популярними є і льодяники від кашлю, наприклад «Доктор Мом», залежно від смаку коштує від 30 гривень.



В аптеці радять не зловживати при лікування застуди антибіотиками, адже застуду викликають віруси, які цими препаратами не лікуються. При ускладненнях обов’язково потрібно звертатися до лікаря, який призначить відповідне лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині восени традиціно стартує сезон застуди та грипу. Уже нині аптекарі констатують, що люди стали частіше звертатися за ліками від болю в горлі та від нежиті.Про те, які ціни на препарати від застуди власкору «ВолиньUA» розповіли у володимир-волинській аптеці «Здорова родина».Зараз, коли люди починають хворіти, купують противірусні засоби. До прикладу, 3 таблетки «Аміксину» коштують 107 гривень, в кілька разів дешевший «Ремантадин» – 25,70 грн.Популярними є комбіновані ліки – «Аміцитрон» в пакетиках коштує 16 гривень, «Флюколд» – 15 гривень за 4 таблетки, дорожчий «Хелпекс» – 43 гривні. Протизастудний чай вартує 10 гривень. Нежить можна вилікувати за 15-40 гривень: «Нафтизін» – 15 гривень, «Нокспрей» – 40 гривень.Якщо ж болить горло та додався кашель, то доведеться на лікування витратити більшу суму грошей. «Інгаліпт» від болю в горлі коштує 27 гривень, а «Орасепт» – 140 грн., пластинка «Декатилену» – 40 грн., дешевший «Хлорафіліпт» – за 20 таблеток 15 гривень. Щодо засобів від кашлю, то «Амброксол» коштує від 6,45 грн., «Мукалтин» -10 грн., «Лазолван» – 18 грн. за 10 таблеток. Популярними є і льодяники від кашлю, наприклад «Доктор Мом», залежно від смаку коштує від 30 гривень.В аптеці радять не зловживати при лікування застуди антибіотиками, адже застуду викликають віруси, які цими препаратами не лікуються. При ускладненнях обов’язково потрібно звертатися до лікаря, який призначить відповідне лікування.

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