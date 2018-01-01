На Рівненщині патрульні врятували самогубця
Сьогодні, 14:09
На Рівненщині врятували чоловіка, що мав намір вчинити самогубство.
Так, ввечері 27 вересня, до патрульних звернулася 32-річна громадянка, яка повідомила, що її знайомий намагається вчинити самогубство, за проїжджою частиною автомобільної дороги Городище-Рівне-Староконстянтинів, - інформує Патрульна поліція Рівненської області.
Коли поліцейські прибули на вказане місце, виявили громадянина, який лежав на землі із закріпленою на шиї саморобною мотузкою. Патрульні звільнили 42-річного жителя Рівненщини із зашморгу мотузки, та помітили, що він перебував в тяжкому психічному та психологічному стані.
Під час спілкування з поліцейськими, чоловік заспокоївся. Патрульні супроводили громадянина за місцем проживання, та викликали швидку.
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Так, ввечері 27 вересня, до патрульних звернулася 32-річна громадянка, яка повідомила, що її знайомий намагається вчинити самогубство, за проїжджою частиною автомобільної дороги Городище-Рівне-Староконстянтинів, - інформує Патрульна поліція Рівненської області.
Коли поліцейські прибули на вказане місце, виявили громадянина, який лежав на землі із закріпленою на шиї саморобною мотузкою. Патрульні звільнили 42-річного жителя Рівненщини із зашморгу мотузки, та помітили, що він перебував в тяжкому психічному та психологічному стані.
Під час спілкування з поліцейськими, чоловік заспокоївся. Патрульні супроводили громадянина за місцем проживання, та викликали швидку.
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