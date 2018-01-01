На Волині шахрайка «зняла порчу» в пияки за 56 тисяч

У Нововолинську засудили шахрайку, яка видурила у потерпілої 56 тис грн. за "зняття порчі".Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Судима уже за шахрайство матір трьох неповнолітніх дітей упродовж січня-лютого 2018 року під приводом "зняття порчі" видурила у мешканки шахтарського міста 56 тис. грн.Аби син, як і обіцяла ворожка, припинив пиячити, жінка напозичалася грошей у рідних і знайомих та взяла кредит у банку.Коли ж шахрайка, яка обіцяла після проведення усіх необхідних ритуалів гроші повернути, припинила виходити на зв'язок, потерпіла звернулася до правоохоронців.У результаті спритниця повернула їй понад 11 тис. грн.Нововолинський міський суд, визнавши обвинувачену винною у шахрайстві, призначив їй покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку. Окрім того, суд, задоволивши цивільний позов, зобов’язав шахрайку повернути потерпілій усю суму видурених коштів.