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Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
На комунальному підприємстві «Ласка» показали умови, в яких утримують тварин – спеціальних кліток для цуценят тут немає, тому їх тримають у звичайних дерев’яних ящиках, а їжу варять один раз на день.

Як живуть тварини на «Ласці», оглянули депутати Луцькради 28 вересня.

Нині на теритторії комунального підприємства живе понад 240 собак та кілька десятків котів, є й кошенята та цуценята.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

Тут є два ангари – в одному стоять холодильники та автівки, в іншому в дерев’яних ящиках з соломою тримають цуценят. Однак такі умови для утримання непідходящі, адже такі клітки навіть елементарно не можна продезинфікувати.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

«Вони просто до нас потрапляють і вмирають... В нас немає опалення в жодному приміщенні… Наразі ми не маємо можливості їм надати нормальний догляд, вони у нас просто помирають .. Великі помирають менше, навіть важко сказати, бо не звели цифр за вересень, але було десь 3 собаки за серпень. Цуценят за місяць померло 32», - розповіла директор підприємства Наталія Рудь.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

У недобудованому приміщенні є операційна та частина, де тримають тварин після операцій, і ізолятор всередині.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

«Нам треба реконструювати це приміщення, перемурувати дах, або принаймні перекрити його – на це треба 38 тисяч гривень... Тварин треба садити в клітки, тому потрібно побудувати приміщення, щоб утримувати тварин як у притулку», - мовила Рудь.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

На відкритому повітрі відгороджений вольєр для вигулу, де постійно перебуває понад півсотні собак та карантин, де у вольєрах живуть тварини, які не можуть перебувати разом із іншими – тут, зокрема, тримають стерилізованих собак, які шукають господарів.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

Собаки перебувають на карантині постійно, бо територія вигулу заповнена агресивнішими тваринами, які можуть «ображати» слабших.

Навпроти, поблизу ангару, саме облаштовують майданчик для каністерапії.

Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

«Нам потрібно, щоб депутати могли вплинути на ситуацію та допомогти нам підняти підприємство з руїн, вийти на європейський рівень і щоб наше місто було зразковим, щоб можна було казати, що у нас в місті люблять тварин та вміють за ними доглядати і за них відповідають», - зауважила Рудь. Депутати ж найперше поцікавилися реалізацією гранту із каністерапії. За словами директора, вже закупили вольєри та добудовують майданчик, де діти зможуть займатися. Майданчик – це огороджена територія з гумовим покриттям, тут буде альтанка та газон.

З двома собаками, яких залучать у проекті, займається кінолог. Тварини, які працюватимуть із дітьми – дорослі та взяті із тих, які були у притулку, тож їм також необхідна адаптація. Коли проект закінчиться, собак хочуть віддати у родини.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

«Заняття спрямоване на спілкування дитини із твариною – це можуть бути просто поєднання малювання із контактом із собакою, щоб дитина могла торкатися і налагоджувати індивідуальний контакт із дитиною», - додала директор «Ласки». Одна альтанка не буде утеплена, тож займатися каністерапією зможуть лише у певні періоди року за сприятливих погодніх умов.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

«Зараз проект-менеджер розробляє програму для індивідуальних занять, буде спеціальний фахівець, а також кінолог… Результатом цього має бути прилаштування собаки в сім’ю, де є така дитина», - підсумувала Рудь.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

Окрім того, на "Ласці" є приміщення, яке раніше мало стати моргом, та зараз його використовують як адмінприміщення і хочуть тут облаштувати ізолятор. Хоч будівля збудована недавно, тут вже протікає дах, та не облаштована каналізація.

Депутати зауважили, що аби довести цю будівлю до ладу, залишилося небагато - ремонтувати дах та зробити септик.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

Тому обранці громади допоможуть знайти документацію на будівництво, якої не може надати директорка підприємства. Рудь же доручили підрахувати, скільки коштів потрібно на завершення робіт.

Депутат Борис Смаль зауважив, що обсяги робіт навскидку не великі, тому, можливо, вдасться їх реалізувати навіть до зими.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

«Тоді можна буде забрати сюди принаймні цуценят, аби вони не гинули», - зауважив обранець громади.

На підприємстві тварин годують переважно сосисками та кашею. Варять їжу один раз на день, бо з потужностями печі не встигають зварити більше. На день йде понад 200 кілограмів сосисок і 30 кілограмів каші.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

«Це собаки не переїдають, ми просто фізично не можемо зварити більше… ми не розкидуємо їжу, даємо порційно, щоб вони не гризлися. Таку величезну кількість тварин, коли вони всі разом, неможливо доглянути», - розповіла Рудь.

Працівники підприємства отримують мінімальну зарплату 3800 гривень та, за можливості, премію - до 500 гривень. Нині на підприємстві працює 17 людей, із них прибирають та годують тварин 7 людей.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

Депутати найбільше цікавилися тим, як далі директор бачить ситуацію на підприємстві. Рудь розповіла, що зараз працюють над програмою регулювання чисельності тварин у місті, хочуть зробити ветеринарну базу тощо.

«Це далекоглядніші плани, а хотілося б почути, що можна зробити, аби тварини не гинули взимку», - зауважила депутат Алла Надточій.
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО

Зрештою, обранці громади попросили керівника постійно звертатися до міської ради, але надавати плани та розповідати про конкретні проблеми та шляхи для їх вирішення. Мовляв, навіть 38 тисяч гривень на дах, про які йшлося у ході зустрічі, могли б виділити під час останньої сесії Луцькради, або ж аби директор принаймні могла б обґрунтувати, скільки коштів треба на закупівлю залізних кліток для цуциків.

Відтак, обранці громади зауважили, що надалі чекатимуть від нового керівника конкретних пропозиції, аби спільно працювати над покращенням умов утримання тварин.

Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО





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Теги: Ласка, Наталія Рудь, тварини
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