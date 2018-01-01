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У Луцьку хочуть підняти ціну оренди для «базарників»

У Луцьку хочуть підняти ціну оренди для «базарників»
У Луцьку планують змінити вартість оренди торгових площ на ринках.

Про це йдеться в проекті рішень виконавчого комітету Луцької міської ради.

"Встановити вартість послуги з надання в оренду торгової площі на ринках міста Луцька для комунального підприємства «Луцькі ринки» в розмірі 97,30 грн за 1 квадратний метр торгової площі в місяць",- йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що на засіданні виконкому 6 червня, затвердили, що до 1 жовтня 2018 року вартість послуги для комунального підприємства «Луцькі ринки», яке обслуговує Старий ринок, становитиме 90,25 гривні за квадратний метр у місяць.

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Теги: Луцькі ринки, вартість, базар, оренда
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