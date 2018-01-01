У Луцьку хочуть підняти ціну оренди для «базарників»





Про це йдеться в проекті рішень виконавчого комітету Луцької міської ради.



"Встановити вартість послуги з надання в оренду торгової площі на ринках міста Луцька для комунального підприємства «Луцькі ринки» в розмірі 97,30 грн за 1 квадратний метр торгової площі в місяць",- йдеться в повідомлені.



Нагадаємо, що на засіданні виконкому 6 червня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують змінити вартість оренди торгових площ на ринках.Про це йдеться в проекті рішень виконавчого комітету Луцької міської ради."Встановити вартість послуги з надання в оренду торгової площі на ринках міста Луцька для комунального підприємства «Луцькі ринки» в розмірі 97,30 грн за 1 квадратний метр торгової площі в місяць",- йдеться в повідомлені.Нагадаємо, що на засіданні виконкому 6 червня, затвердили, що до 1 жовтня 2018 року вартість послуги для комунального підприємства «Луцькі ринки» , яке обслуговує Старий ринок, становитиме 90,25 гривні за квадратний метр у місяць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію