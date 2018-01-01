ПриватБанк нагадав клієнтам правила особистої кібербезпеки*

З огляду на повідомлення фахівців про появу у світі нового небезпечного вірусу-трояна DanaBot, ПриватБанк нагадав клієнтам основні правила кібербезпеки.Перш за все, щоб захиститися від будь-якого вірусу, ніколи не можна переходити за посиланнями, а також завантажувати та запускати файли, що надходять у повідомленнях з незнайомих е-mail-адрес, у Skype або інших месенджерах. Також фахівці не радять завантажувати та встановлювати невідомі програми та файли.Ще одне головне правило безпеки – ніколи не вводити свої паролі на підозрілих сайтах та ретельно перевіряти адресу в адресному рядку браузера під час авторизації в банківських платіжних сервісах.Не зайвою буде й регулярна перевірка наявності антивірусу з актуальними базами, якщо ви користуєтеся комп’ютером на Windows.За даними фахівців банку, вірус DanaBot може бути небезпечним саме через спроби зовнішнього керування комп’ютером та намагання поцупити логіни та паролі від поштових сервісів, банківських програм та іншої особистої інформації. Основний шлях поширення вірусу – через вкладення в електронну пошту, що містить офісний документ з певними посиланнями.Якщо користувач переходить за посиланням, вірус налаштовує зв’язок з керуючим Bot-центром, після чого встановлює з’єднання з комп’ютером жертви та дистанційно керує ним.