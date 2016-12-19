У Луцьку влаштували акцію з нагоди Дня людей поважного віку. ФОТО

У Луцьку відбулася акція з нагоди Дня людей поважного віку, який відзначатимуть 1 жовтня.Акція відбулася 28 вересня у колишньому сквері Степана Бойка та перетині вулиць Лесі Українки та Сенаторки Левчанівської, - повідомили у луцькій мерії.В рамках заходу за кошти німецького фонду “Пам’ять, відповідальність і майбутнє” (EVZ) учасники проекту, постраждалі від нацизму часів Другої світової війни разом із волонтерами, учнівською та студентською молоддю посадили 10 дерев. Також встановили лавочку із пам’ятною табличкою.На початку присутніх привітала директор департаменту соціальної політики міської ради“1 жовтня щороку відзначають День ветерана, День людини поважного віку. Саме у цей день ми виловлюємо вам щиру вдячність за нелегку працю у важкі часи, коли вам довелося відбудовувати нашу державу. Пройшовши війну, ви показали справжній приклад мужності та патріотизму майбутнім поколінням. Про людей поважного віку не забуває й Луцька міська рада. Чимало коштів виділяється з міського бюджету на підтримку ветеранів, громадських організацій людей похилого віку, які мають активну життєву позицію”, - зазначила вона, побажавши учасникам акції міцного здоров’я, успіхів та активного довголіття.За словами голови правління Луцької міської громадської організації “Спілка в’язнів жертв нацизму”, цей сквер стане місцем зустрічі однодумців поважного віку, тут можна буде проводити різноманітні цікаві заходи та просто відпочити на свіжому повітрі.