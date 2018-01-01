У «Промені» – анімаційна пригода «Смолфут»*
Сьогодні, 20:30
У розважальному центрі «Промінь» цього тижня покажуть фільм «Смолфут».
Тож, усі бажаючі можуть відвідати кінотеатр MULTIPLEX та поринути у світ анімаційної пригоди з оригінальною музикою та зірковим акторським складом.
«Смолфут» розказує легенду про Бігфута навпаки. Одного дня молодий і розумний Йеті знаходить дещо, що всі вважали вигадкою, – людину. Новина про цього «коротконога» дарує йому славу та шанс на стосунки з дівчиною його мрій. Крім того, це відкриття неабияк бентежить усіх Йеті, адже з’ясовується, що поза їхнім невеличким сніговим містечком існує цілий великий світ. І вони пізнають його у запальній історії про дружбу, відвагу та радість відкриттів.
https://www.youtube.com/watch?v=QKfPrgzEjaI
Квитки можна придбати на сайті: https://multiplex.ua/ua/movie/351539
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Тож, усі бажаючі можуть відвідати кінотеатр MULTIPLEX та поринути у світ анімаційної пригоди з оригінальною музикою та зірковим акторським складом.
«Смолфут» розказує легенду про Бігфута навпаки. Одного дня молодий і розумний Йеті знаходить дещо, що всі вважали вигадкою, – людину. Новина про цього «коротконога» дарує йому славу та шанс на стосунки з дівчиною його мрій. Крім того, це відкриття неабияк бентежить усіх Йеті, адже з’ясовується, що поза їхнім невеличким сніговим містечком існує цілий великий світ. І вони пізнають його у запальній історії про дружбу, відвагу та радість відкриттів.
https://www.youtube.com/watch?v=QKfPrgzEjaI
Квитки можна придбати на сайті: https://multiplex.ua/ua/movie/351539
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