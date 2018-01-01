Де на Волині досі «гуляє» кір. ВІДЕО

Понад 1300 спалахів кору - таку кількість випадків захворювань на Волині виявили від початку року.Лікарі кажуть, що осередків поменшало, однак, є райони де проблема загострюється, - йдеться у сюжеті 12 каналу.Значне погіршення за вересень зафіксували у Горохівському та Луцькому районах, де по 20 та 17 хворих відповідно, ще 14 заражених - у Нововолинську.Медики розповідають, що з усіх категорій найбільш вразлива - діти до 9 років.Детальніше - у сюжеті.