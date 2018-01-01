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Де на Волині досі «гуляє» кір. ВІДЕО

Де на Волині досі «гуляє» кір. ВІДЕО
Понад 1300 спалахів кору - таку кількість випадків захворювань на Волині виявили від початку року.

Лікарі кажуть, що осередків поменшало, однак, є райони де проблема загострюється, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Значне погіршення за вересень зафіксували у Горохівському та Луцькому районах, де по 20 та 17 хворих відповідно, ще 14 заражених - у Нововолинську.

Медики розповідають, що з усіх категорій найбільш вразлива - діти до 9 років.

Детальніше - у сюжеті.




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Теги: кір, хвороба, Волинь
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