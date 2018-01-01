Де на Волині досі «гуляє» кір. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
Понад 1300 спалахів кору - таку кількість випадків захворювань на Волині виявили від початку року.
Лікарі кажуть, що осередків поменшало, однак, є райони де проблема загострюється, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Значне погіршення за вересень зафіксували у Горохівському та Луцькому районах, де по 20 та 17 хворих відповідно, ще 14 заражених - у Нововолинську.
Медики розповідають, що з усіх категорій найбільш вразлива - діти до 9 років.
Детальніше - у сюжеті.
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Лікарі кажуть, що осередків поменшало, однак, є райони де проблема загострюється, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Значне погіршення за вересень зафіксували у Горохівському та Луцькому районах, де по 20 та 17 хворих відповідно, ще 14 заражених - у Нововолинську.
Медики розповідають, що з усіх категорій найбільш вразлива - діти до 9 років.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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