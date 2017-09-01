Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Сьогодні, 17:15
У мережі з'явилися неймовірні світлини лелек Волині.
Серію знімків пернатих опублікував волинський фотограф Максим Рудік на своїй сторінці у Facebook.
"Білі лелеки (лат. Ciconia ciconia). частина 3: Лелеки у полі на Волині", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, нещодавно на автостанції Горохова гуляв лелека.
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Серію знімків пернатих опублікував волинський фотограф Максим Рудік на своїй сторінці у Facebook.
"Білі лелеки (лат. Ciconia ciconia). частина 3: Лелеки у полі на Волині", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, нещодавно на автостанції Горохова гуляв лелека.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Молодий лелека позував волинському фотографу
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