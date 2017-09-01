вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лелеки позували у полі для волинського фотографа

Лелеки позували у полі для волинського фотографа
У мережі з'явилися неймовірні світлини лелек Волині.

Серію знімків пернатих опублікував волинський фотограф Максим Рудік на своїй сторінці у Facebook.

"Білі лелеки (лат. Ciconia ciconia). частина 3: Лелеки у полі на Волині", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, нещодавно на автостанції Горохова гуляв лелека.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Молодий лелека позував волинському фотографу

Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Лелеки позували у полі для волинського фотографа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лелеки, фото, птахи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Сьогодні, 17:40
На Кіровоградщині п'яний чоловік катував двох медиків, які взяв у заручники. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Сьогодні, 17:15
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
Сьогодні, 16:54
Де на Волині досі «гуляє» кір. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
17 вересень, 15:10
Молодий лелека позував волинському фотографу Молодий лелека позував волинському фотографу
21 вересень, 15:25
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку. ФОТО Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку. ФОТО
28 липень, 15:53
Луцький фотограф «вполював» бджолоїдку Луцький фотограф «вполював» бджолоїдку
01 вересень, 2017, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського
Сьогодні, 18:15
 0
ТОП найпопулярніших дитячих імен на Волині у 2018 році
Сьогодні, 18:00
 0
Тераса Grand Central стала ще теплішою*
Сьогодні, 17:47
 0
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
На Кіровоградщині п'яний чоловік катував двох медиків, які взяв у заручники. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8