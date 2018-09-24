Зірка з Луцька MONATIK показав яскраві фото з відпочинку в Італії
Сьогодні, 19:20
Фоловери артиста, який родом з Луцька, припустили, що MONATIK буде знімати там новий кліп.
Знімками він поділився на своїй сторінці в Instagram, - повідомляє Радіо Максимум.
Популярний український співак Діма Монатік поділився яскравими фотографіями з Італії.
Музикант відпочивав біля озера Комо, яке розташоване біля підніжжя Альп.
Кожен знімок співак супроводжував хештегом "зашиває душу".
Користувачі мережі відзначили, що озеро Комо – дуже красиве місце для відпочинку.
Знімками він поділився на своїй сторінці в Instagram, - повідомляє Радіо Максимум.
Популярний український співак Діма Монатік поділився яскравими фотографіями з Італії.
Музикант відпочивав біля озера Комо, яке розташоване біля підніжжя Альп.
Кожен знімок співак супроводжував хештегом "зашиває душу".
Користувачі мережі відзначили, що озеро Комо – дуже красиве місце для відпочинку.
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#ЗашиваетДушу
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