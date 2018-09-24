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Зірка з Луцька MONATIK показав яскраві фото з відпочинку в Італії

Зірка з Луцька MONATIK показав яскраві фото з відпочинку в Італії
Фоловери артиста, який родом з Луцька, припустили, що MONATIK буде знімати там новий кліп.

Знімками він поділився на своїй сторінці в Instagram, - повідомляє Радіо Максимум.

Популярний український співак Діма Монатік поділився яскравими фотографіями з Італії.

Музикант відпочивав біля озера Комо, яке розташоване біля підніжжя Альп.

Кожен знімок співак супроводжував хештегом "зашиває душу".

Користувачі мережі відзначили, що озеро Комо – дуже красиве місце для відпочинку.

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#ЗашиваетДушу...

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)



Переглянути цей допис в Instagram

#ЗашиваетДушу

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)



Теги: Монатік, успіх, популярність
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