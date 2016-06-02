На Кіровоградщині п'яний чоловік катував двох медиків, яких взяв у заручники. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



"І душив, це було і знущання, це було і приниження, і загроза життю", - зі сльозами каже одна з постраждалих.



Поряд в одній палаті - медсестра лікарні та фельдшер швидкої. Хотіли допомогти пацієнту, натомість самі опинилися на лікарняних ліжках.



У приймальному відділенні Знам‘янської лікарні немає ані камер відеоспостереження, ані охорони. Сюди пізно ввечері привезли непритомного чоловіка. У відділенні чергувала одна медсестра.



Швидку до п'яного як чіп чоловіка викликали поліцейські. Коли фельдшер закотила його до приймального відділення, він раптом очуняв, зачинив зсередини двері і розбив мобільні телефони жінок.





"Він тримав нас у заручниках, у нас не було жодної можливості ані подзвонити, ані крикнути – нічого. Мені здавалось, що це була вічність. "Тільки рипнешся, я тобі очі повиколюю". Він розложив на столі шпателя металічні і почав в мене - як ото ножі метають - так він метав", - згадує медсестра Людмила Джавілова.



Ще гірше довелося фельдшеру Ірині.



"Він мене душив, заламував руки назад. Він мене бив. Він взяв шпатель: "я його зараз заточу, знімай штани, знімай труси, я переріжу стегнову артерію, тобі залишилося жити дві хвилини - прощайся з дітьми та онуками"", - розповідає фельдшер Ірина Дементьєва.



Це пекло тривало понад годину. Зрештою Ірина вирвалась і кинулася по допомогу. Поліція, яка приїхала на виклик, вгамувала пацієнта і склала на нього адмінпротокол за "дрібне хуліганство та появу в нетверезому стані в громадському місті", після чого відпустили.



За це передбачений штраф від 51 до 119 гривень. Чи карати нападника за катування та побиття – правоохоронці ще вирішують. Тим часом медики наполягають на відкритті кримінальної справи, бо від отриманих травм жінки оговтуватимуться не один тиждень.



Знайти нападника за адресою, вказаною в документації приймального відділення, не вдалося. Відомо лише, що йому 40 років, він має сім‘ю і роботу. Раніше із законом проблем не мав. Вибачатися до скривджених медиків не приходив.



"Для мене як лікаря це шок. Взагалі багато кому страшно виходити на роботу. Тому що не знаєш, чим це закінчиться", - каже невропатолог Наталя Корнієнко.



Колеги потерпілих бояться виходити на роботу. Вночі у приймальному відділенні чергує одна медсестра, бо лікарня економить бюджетні гроші. Як захистити людей від подібних випадків, адміністрація закладу ще не вирішила. Єдине на що нині може вистачити коштів - облаштування «кнопки тривоги» держохорони.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Знам'янці на Кіровоградщині нетверезий чоловік забарикадувався у приймальному відділенні місцевої лікарні і понад годину катував двох жінок – медсестру лікарні і фельдшера швидкої.Про це йдеться у сюжеті ТСН "І душив, це було і знущання, це було і приниження, і загроза життю", - зі сльозами каже одна з постраждалих.Поряд в одній палаті - медсестра лікарні та фельдшер швидкої. Хотіли допомогти пацієнту, натомість самі опинилися на лікарняних ліжках.У приймальному відділенні Знам‘янської лікарні немає ані камер відеоспостереження, ані охорони. Сюди пізно ввечері привезли непритомного чоловіка. У відділенні чергувала одна медсестра.Швидку до п'яного як чіп чоловіка викликали поліцейські. Коли фельдшер закотила його до приймального відділення, він раптом очуняв, зачинив зсередини двері і розбив мобільні телефони жінок."Він тримав нас у заручниках, у нас не було жодної можливості ані подзвонити, ані крикнути – нічого. Мені здавалось, що це була вічність. "Тільки рипнешся, я тобі очі повиколюю". Він розложив на столі шпателя металічні і почав в мене - як ото ножі метають - так він метав", - згадує медсестра Людмила Джавілова.Ще гірше довелося фельдшеру Ірині."Він мене душив, заламував руки назад. Він мене бив. Він взяв шпатель: "я його зараз заточу, знімай штани, знімай труси, я переріжу стегнову артерію, тобі залишилося жити дві хвилини - прощайся з дітьми та онуками"", - розповідає фельдшер Ірина Дементьєва.Це пекло тривало понад годину. Зрештою Ірина вирвалась і кинулася по допомогу. Поліція, яка приїхала на виклик, вгамувала пацієнта і склала на нього адмінпротокол за "дрібне хуліганство та появу в нетверезому стані в громадському місті", після чого відпустили.За це передбачений штраф від 51 до 119 гривень. Чи карати нападника за катування та побиття – правоохоронці ще вирішують. Тим часом медики наполягають на відкритті кримінальної справи, бо від отриманих травм жінки оговтуватимуться не один тиждень.Знайти нападника за адресою, вказаною в документації приймального відділення, не вдалося. Відомо лише, що йому 40 років, він має сім‘ю і роботу. Раніше із законом проблем не мав. Вибачатися до скривджених медиків не приходив."Для мене як лікаря це шок. Взагалі багато кому страшно виходити на роботу. Тому що не знаєш, чим це закінчиться", - каже невропатолог Наталя Корнієнко.Колеги потерпілих бояться виходити на роботу. Вночі у приймальному відділенні чергує одна медсестра, бо лікарня економить бюджетні гроші. Як захистити людей від подібних випадків, адміністрація закладу ще не вирішила. Єдине на що нині може вистачити коштів - облаштування «кнопки тривоги» держохорони.

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