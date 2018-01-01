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ТОП найпопулярніших дитячих імен на Волині у 2018 році

ТОП найпопулярніших дитячих імен на Волині у 2018 році
Розповіли про найпопулярніші дитячі імена, які давали волиняни у 2018 році.

Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.

Споконвіку вважалося, що обрати ім’я дитини – обрати її долю. Вибору імені приділяли багато уваги, адже його за життя ми чуємо частіше ніж всі інші слова.

Тому сьогодні кожна сімейна пара вирішуючи, як назвати дитину, опиняється перед складним вибором: незвичні імена чи звичні, рідкісні імена чи популярні.

Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області у 2018 році на Волині народилося 7732 дітей.

Для дівчаток найчастіше обирали імена: Анна, Анастасія, Вікторія, Дарина, Діана, Єва, Єлизавета, Злата, Марія, Мілана, Меланія, Олександра, Софія.

А ось хлопчиків здебільшого називали: Андрій, Артем, Антон, Богдан, Владислав, Володимир, Дмитро, Данило, Захар, Максим, Матвій, Назар, Тимофій.

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Теги: діти, імена, Волинь
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