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Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО

Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Під час «Осіннього балу» у Луцьку відомий танцівник і хореограф Владислав Яма влаштував для учасників заходу майстер-клас із польки.

Дійство триває 28 вересня у торгово-розважальному центрі «ПортСіty».

На завершення вечора для учасників підготували танцювальний сюрприз. На арені з‘явився Владислав Яма.

«Я трохи бачив ваші репетиції, ви величезні молодці, тому я не хотів би вас вчити танцювати, а щоб ми просто гарно провели разом час», - мовив танцюрист та все-таки запропонував усім разом станцювати польку. Відтак на паркет вийшли кілька сотень учасників заходу. Всі зробили величезне коло.

«Воно має бути дуже велике, щоб я із кожним потанцював», - додав Яма.

Опісля усі стали парами та взялися ретельно вчитися, партнеркою Влада стала ведуча вечора Вікторія Поліщук. Згодом Яма викликав юну пару показати кілька танцювальних рухів.

«Головне сміливість і посмішка. Хто вийшов, той вже великий молодець»,- додав хореограф.

Тож під його керівництвом усі старанно повторюють па.

Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО

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Теги: Влад Яма, Осінній бал, діти, танці
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