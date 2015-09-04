Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Під час «Осіннього балу» у Луцьку відомий танцівник і хореограф Владислав Яма влаштував для учасників заходу майстер-клас із польки.
Дійство триває 28 вересня у торгово-розважальному центрі «ПортСіty».
На завершення вечора для учасників підготували танцювальний сюрприз. На арені з‘явився Владислав Яма.
«Я трохи бачив ваші репетиції, ви величезні молодці, тому я не хотів би вас вчити танцювати, а щоб ми просто гарно провели разом час», - мовив танцюрист та все-таки запропонував усім разом станцювати польку. Відтак на паркет вийшли кілька сотень учасників заходу. Всі зробили величезне коло.
«Воно має бути дуже велике, щоб я із кожним потанцював», - додав Яма.
Опісля усі стали парами та взялися ретельно вчитися, партнеркою Влада стала ведуча вечора Вікторія Поліщук. Згодом Яма викликав юну пару показати кілька танцювальних рухів.
«Головне сміливість і посмішка. Хто вийшов, той вже великий молодець»,- додав хореограф.
Тож під його керівництвом усі старанно повторюють па.
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Дійство триває 28 вересня у торгово-розважальному центрі «ПортСіty».
На завершення вечора для учасників підготували танцювальний сюрприз. На арені з‘явився Владислав Яма.
«Я трохи бачив ваші репетиції, ви величезні молодці, тому я не хотів би вас вчити танцювати, а щоб ми просто гарно провели разом час», - мовив танцюрист та все-таки запропонував усім разом станцювати польку. Відтак на паркет вийшли кілька сотень учасників заходу. Всі зробили величезне коло.
«Воно має бути дуже велике, щоб я із кожним потанцював», - додав Яма.
Опісля усі стали парами та взялися ретельно вчитися, партнеркою Влада стала ведуча вечора Вікторія Поліщук. Згодом Яма викликав юну пару показати кілька танцювальних рухів.
«Головне сміливість і посмішка. Хто вийшов, той вже великий молодець»,- додав хореограф.
Тож під його керівництвом усі старанно повторюють па.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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