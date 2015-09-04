Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО

Під час «Осіннього балу» у Луцьку відомий танцівник і хореографвлаштував для учасників заходу майстер-клас із польки.Дійство триває 28 вересня у торгово-розважальному центрі «ПортСіty».На завершення вечора для учасників підготували танцювальний сюрприз. На арені з‘явився Владислав Яма.«Я трохи бачив ваші репетиції, ви величезні молодці, тому я не хотів би вас вчити танцювати, а щоб ми просто гарно провели разом час», - мовив танцюрист та все-таки запропонував усім разом станцювати польку. Відтак на паркет вийшли кілька сотень учасників заходу. Всі зробили величезне коло.«Воно має бути дуже велике, щоб я із кожним потанцював», - додав Яма.Опісля усі стали парами та взялися ретельно вчитися, партнеркою Влада стала ведуча вечора. Згодом Яма викликав юну пару показати кілька танцювальних рухів.«Головне сміливість і посмішка. Хто вийшов, той вже великий молодець»,- додав хореограф.Тож під його керівництвом усі старанно повторюють па.