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У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО

У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрилася виставка картин «Відродження» Крістіни Смірнової. Подія зібрала чимало гостей та преси.

Про це пише Таблоїд Волині.

В свої 20 років дівчина успішно реалізувалася як художниця та каже про своє мистецтво так:

«Я не боюся малювати свої емоції. Можливо, тут не все ідеально, але помилятися – це нормально. І в мистецтві також», – емоційно ділилася з глядачами Крістіна.

Історія у молодої художниці непроста. Батько Крістіни Сергій загинув на Сході україни під час воєнних дій біля Ілловайська. Крістіна з мамою Іриною важко переживали втрату, а мистецтво стало для дівчини арт-терапією.

Мама всіляко підтримувала пориви до малювання і навіть наполягла, аби донька все ж завершила художню школу, хоч на виставці пані Ірина поділилася тим, що Крістіна говорила в певний період, що пензлів до рук більше брати не хоче.

Змотивували дівчину побратими батька з 14-ї та 51-ї бригад та волонтери, зокрема організація «Меценати для солдата». Тоді дівчині бажали персональну виставку і все збулося. Друзі родини та батькові побратими прийшли привітати Крістіну.

Волонтер Руслан Теліпський казав, що завжди вірив у мисткиню та розповів, що Крістіна надихає на розвиток і інших дітей, які опинилися в аналогічній ситуації.

Капелан Отець Михайло бажав Крістіні, аби Бог вів її до щастя.

Привітати дівчину прийшов і Олег Кобилинський, голова луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині.

«Я приніс тобі подарунок, скетч-книга «Міста світу» з ідеями, як їх малювати. Бажаю, щоб ти їх всі не просто намалювала, а й об’їхала».

Їздити по світу за виставками дівчини готовий і айдарівець Руслан Кашіюк, чоловік зазначив, що його зовсім не хвилює техніка, хоч він і сам художник, йому важливо бачити душу, а в роботах Крістіни вона є.

Також дівчину вітав губернатор області Олександр Савченко та придбав картину із зображенням військового. До слова, картини можна придбати впродовж місяця просто на виставці.

Виставка Крістіни проходить у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва. Керівниця закладу Алла Єфремова зазначила, що бібліотека – це культурний центр і молоді, і дорослих, а ще своєрідний волонтерський центр у Луцьку. Алла Єфремова подарувала безстрокові абонементи в бібліотеку почесним гостям.

Вітали Крістіну Смірнову і викладачі та одногрупники з коледжу. Дівчину буквально засипали квітами, а найбільший букет подарував коханий хлопець молодої художниці.

Крістіна презентувала полотна виконані фарбами, малюнки олівцем та колекцію авторських листівок.

У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО

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Теги: картини, мистецтво, фото
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