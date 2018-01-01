Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з одруженням. ФОТО
Сьогодні, 19:46
Луцькі муніципали привітали свою колегу зі створенням сім'ї.
Про це повідомили у прес-службі департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
"Колектив департаменту муніципальної варти Луцької міської ради вітає свою колегу Іванну Ткачук та її чоловіка з одруженням!" - повідомили в прес-службі.
"Цей прекрасний день ви запам’ятаєте на все життя. Сьогодні ви створили ще один осередок суспільства, нову сім’ю! З цим і вітаємо! Бажаємо зберегти кільця на довгі роки. Величезної любові вам і щирого щастя. Нехай у вашій оселі обов’язково дзвенить дитячий сміх. Цінуйте і бережіть кожен свою половинку, станьте для неї опорою і підтримкою. Поважайте один одного, допомагайте. Нехай ніжні почуття і пристрасть переповнюють сімейне життя! Гірко!" - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у прес-службі департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
"Колектив департаменту муніципальної варти Луцької міської ради вітає свою колегу Іванну Ткачук та її чоловіка з одруженням!" - повідомили в прес-службі.
"Цей прекрасний день ви запам’ятаєте на все життя. Сьогодні ви створили ще один осередок суспільства, нову сім’ю! З цим і вітаємо! Бажаємо зберегти кільця на довгі роки. Величезної любові вам і щирого щастя. Нехай у вашій оселі обов’язково дзвенить дитячий сміх. Цінуйте і бережіть кожен свою половинку, станьте для неї опорою і підтримкою. Поважайте один одного, допомагайте. Нехай ніжні почуття і пристрасть переповнюють сімейне життя! Гірко!" - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Краще працювали б а не вітаннями займаються
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Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з одруженням. ФОТО
Сьогодні, 19:46