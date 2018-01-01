Як лучани сортують сміття. ФОТО





Тепер тут у місцях збору сміття стоїть три види контейнерів – для сухих відходів (папір, скло, одяг, взуття, метал, посуд тощо) для вологих відходів (залишки їжі, засоби гігієни, рослини) і для пластику, - пише Наталка Хвесик на шпальтах



Про те, що у Луцьку сортуватимуть відходи, у міській раді вперше заговорили у лютому 2018 року. Спочатку старт реформи планували на 1 червня, потім відтермінували його до 1 серпня. Врешті перші контейнери, де позначили, що куди викидати, з’явились 5 вересня.



Перший заступник міського голови Григорій Недопад розповів: комунальники наразі спостерігають, наскільки швидко заповнюються контейнери, щоб згодом спланувати графіки вивозу сміття.



«Надіюсь, що сортують. Для сортування все зроблено, а як буде надалі – будемо дивитись. Найближчим часом ті контейнери, які були придбані за кошти краю Ліппе, будемо встановлювати в районі 11-го жеку. Це 40-й та 33-й мікрорайони» – повідомив чиновник.



Журналісти перевірили, як жителі сортують сміття у цій частині міста.



Втім, ознаки сортування видно не скрізь. У більшості контейнерів суха фракція впереміш із вологою. Пластикові пляшки викидають у всі контейнери.



На різних частинах вулиці Даньшина можна побачити марковані, немарковані та індивідуальні контейнери для збору сміття. Є також стихійні сміттєзвалища.



Директор департаменту ЖКГ міськради Юрій Крась розповів, що ігнорування вимог до сортування відходів ускладнюватиме роботу комунальників.



«Зараз все тільки запускається. Це пробний період, щоб люди вчилися сортувати. Триває роз’яснювальна робота. Чим чистіше буде сміття, тим легше його буде відсортувати на сортувальній станції. Треба, щоб люди розділяли сміття, як належить», – сказав посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку встановили перші контейнери для роздільного збору сміття. Сміттєву реформу в місті розпочали із мікрорайону ЛПЗ.Тепер тут у місцях збору сміття стоїть три види контейнерів – для сухих відходів (папір, скло, одяг, взуття, метал, посуд тощо) для вологих відходів (залишки їжі, засоби гігієни, рослини) і для пластику, - пишена шпальтах Першого Про те, що у Луцьку сортуватимуть відходи, у міській раді вперше заговорили у лютому 2018 року. Спочатку старт реформи планували на 1 червня, потім відтермінували його до 1 серпня. Врешті перші контейнери, де позначили, що куди викидати, з’явились 5 вересня.Перший заступник міського головирозповів: комунальники наразі спостерігають, наскільки швидко заповнюються контейнери, щоб згодом спланувати графіки вивозу сміття.«Надіюсь, що сортують. Для сортування все зроблено, а як буде надалі – будемо дивитись. Найближчим часом ті контейнери, які були придбані за кошти краю Ліппе, будемо встановлювати в районі 11-го жеку. Це 40-й та 33-й мікрорайони» – повідомив чиновник.Журналісти перевірили, як жителі сортують сміття у цій частині міста.Втім, ознаки сортування видно не скрізь. У більшості контейнерів суха фракція впереміш із вологою. Пластикові пляшки викидають у всі контейнери.На різних частинах вулиці Даньшина можна побачити марковані, немарковані та індивідуальні контейнери для збору сміття. Є також стихійні сміттєзвалища.Директор департаменту ЖКГ міськрадирозповів, що ігнорування вимог до сортування відходів ускладнюватиме роботу комунальників.«Зараз все тільки запускається. Це пробний період, щоб люди вчилися сортувати. Триває роз’яснювальна робота. Чим чистіше буде сміття, тим легше його буде відсортувати на сортувальній станції. Треба, щоб люди розділяли сміття, як належить», – сказав посадовець.

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