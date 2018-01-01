Синоптики обіцяють заморозки на вихідні на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:49
Синоптики обласного гідрометцентру обіцяють, що 29 і 30 вересня на Волині будуть вельми прохолодні.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Причина цьому – холодний атмосферний фронт, який перетинатиме область вночі 28 вересня. Через нього температура суттєво знизиться.
Завідувач сектору метеопрогнозів Волинського центру гідрометеорології Валентина Набока розповіла: «В неділю буде без опадів, але місцями на ґрунті і в повітрі будуть заморозки».
Детальніше – у відео.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Причина цьому – холодний атмосферний фронт, який перетинатиме область вночі 28 вересня. Через нього температура суттєво знизиться.
Завідувач сектору метеопрогнозів Волинського центру гідрометеорології Валентина Набока розповіла: «В неділю буде без опадів, але місцями на ґрунті і в повітрі будуть заморозки».
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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