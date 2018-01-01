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Синоптики обіцяють заморозки на вихідні на Волині. ВІДЕО

Синоптики обіцяють заморозки на вихідні на Волині. ВІДЕО
Синоптики обласного гідрометцентру обіцяють, що 29 і 30 вересня на Волині будуть вельми прохолодні.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Причина цьому – холодний атмосферний фронт, який перетинатиме область вночі 28 вересня. Через нього температура суттєво знизиться.

Завідувач сектору метеопрогнозів Волинського центру гідрометеорології Валентина Набока розповіла: «В неділю буде без опадів, але місцями на ґрунті і в повітрі будуть заморозки».

Детальніше – у відео.



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Теги: погода
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