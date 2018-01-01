В авто на Волині знайшли обгоріле тіло





Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» повідомили місцеві мешканці.



Неподалік селища Заболоття, що у Ратнівському районі на Волині, місцеві мешканці знайшли обгорілий автомобіль.



У ньому на водійському сидінні виявили тіло людини, також обгоріле.



На місце події викликали представників екстрених служб. Обставини ситуації з'ясовуються.



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