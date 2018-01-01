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В авто на Волині знайшли обгоріле тіло

В авто на Волині знайшли обгоріле тіло
Поблизу селища Заболоття на Волині місцеві мешканці ввечері 28 вересня виявили тіло людини в обгорілому автомобілі.

Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» повідомили місцеві мешканці.

Неподалік селища Заболоття, що у Ратнівському районі на Волині, місцеві мешканці знайшли обгорілий автомобіль.

У ньому на водійському сидінні виявили тіло людини, також обгоріле.

На місце події викликали представників екстрених служб. Обставини ситуації з'ясовуються.

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Теги: смерть, Волинь
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