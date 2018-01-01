В авто на Волині знайшли обгоріле тіло
Сьогодні, 22:00
Поблизу селища Заболоття на Волині місцеві мешканці ввечері 28 вересня виявили тіло людини в обгорілому автомобілі.
Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» повідомили місцеві мешканці.
Неподалік селища Заболоття, що у Ратнівському районі на Волині, місцеві мешканці знайшли обгорілий автомобіль.
У ньому на водійському сидінні виявили тіло людини, також обгоріле.
На місце події викликали представників екстрених служб. Обставини ситуації з'ясовуються.
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Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» повідомили місцеві мешканці.
Неподалік селища Заболоття, що у Ратнівському районі на Волині, місцеві мешканці знайшли обгорілий автомобіль.
У ньому на водійському сидінні виявили тіло людини, також обгоріле.
На місце події викликали представників екстрених служб. Обставини ситуації з'ясовуються.
ПЕРЕДРУК ЗАБОРОНЕНО
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