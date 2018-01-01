ПриватБанк розширює мережу банкоматів і терміналів у Станиці Луганській*

У селищі Станиця Луганська розташований єдиний в Луганській області контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування, що проходить через селище.Як відомо, з 2 по 8 вересня КПВВ був тимчасово закритий - проводилася реконструкція пункту. Ремонт дозволив збільшити кількість робочих місць для співробітників пункту пропуску і створити більш комфортні умови для людей, які перетинають лінію розмежування.Відразу ж після відкриття контрольного пункту спостерігалося збільшення черг до банкоматів Ощадбанку і Приватбанку. Це пов'язано з тим, що, починаючи з 8 вересня, лінію розмежування через КПВВ перетинала значна кількість жителів непідконтрольних Україні територій пенсійного віку, бажаючих зняти готівку в банкоматах, розташованих в селищі.На сьогодні в селищі Станиця Луганська працює два повнофункціональних відділення ПриватБанку за адресами: вулиця Центральна, 37 і квартал Молодіжний, 20. У цих же відділеннях працюють два зовнішніх банкомати ПриватБанку. Третій зовнішній банкомат розташований в мінімаркет «Імідж» за адресою вул. Деповська, 32. Всі три банкомати доступні для клієнтів цілодобово, і зняти готівку в них можна за допомогою карти будь-якого банку України абсолютно без комісій.«Для нас дуже важливо, щоб наші клієнти могли зручно і комфортно користуватися послугами ПриватБанку в будь-якій точці України, а тим більше, на територіях, наближених до лінії розмежування, - говорить директор Східного регіонального управління ПриватБанку. - Ми постійно моніторимо ситуацію і аналізуємо щоденну кількість операцій в наших відділеннях і банкоматах, які знаходяться поблизу від КПВВ Станиця Луганська. Тому ми прийняли рішення розширити для зручності клієнтів мережу банкоматів і терміналів самообслуговування і в інших районах селища».Під час реконструкції на КПВВ Станиця Луганська ПриватБанк встановив додатковий термінал самообслуговування на автостанції по вул. Лермонтова, 1. Також зараз проводяться підготовчі роботи з монтажу терміналу самообслуговування і банкомату в с. Макарове (суміжному з селищем) в магазині «Єрмак». Найближчим часом планується розпочати роботи по монтажу ще одного банкомату в районі автостанції. Всі перераховані пристрої планується встановити до середини жовтня.