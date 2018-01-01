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Вселенський патріарх пригрозив прокляттям митрополиту РПЦ

Вселенський патріарх пригрозив прокляттям митрополиту РПЦ
Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі з керівництвом РПЦ розкритикував митрополита Іларіона.

Про це повідомляє Укрінформ.

У Греції оприлюднили витяги з переговорів, які відбулися 31 серпня в Туреччині. Невдоволення Константинопольського патріарха викликало одне з інтерв’ю митрополита Іларіона, в якому він стверджував, що український президент Петро Порошенко давав хабара Вселенському патріархату.

«Якщо ви не можете довести, то ви помиляєтеся щодо церкви-матері і будете прокляті за це», — заявив патріарх Варфоломій.

Як стверджується, він попросив главу РПЦ Кирила покарати митрополита, адже його заяви завдають шкоди Московському патріархату.

Сторони обговорювали можливу автокефалію Української православної церкви, проти якої виступає Москва.

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Теги: томос, Україна
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