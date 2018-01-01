Вселенський патріарх пригрозив прокляттям митрополиту РПЦ

Варфоломій на зустрічі з керівництвом РПЦ розкритикував митрополита Іларіона.



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У Греції оприлюднили витяги з переговорів, які відбулися 31 серпня в Туреччині. Невдоволення Константинопольського патріарха викликало одне з інтерв’ю митрополита Іларіона, в якому він стверджував, що український президент Петро Порошенко давав хабара Вселенському патріархату.



«Якщо ви не можете довести, то ви помиляєтеся щодо церкви-матері і будете прокляті за це», — заявив патріарх Варфоломій.



Як стверджується, він попросив главу РПЦ Кирила покарати митрополита, адже його заяви завдають шкоди Московському патріархату.



Сторони обговорювали можливу автокефалію Української православної церкви, проти якої виступає Москва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вселенський патріархна зустрічі з керівництвом РПЦ розкритикував митрополита Іларіона.Про це повідомляє Укрінформ У Греції оприлюднили витяги з переговорів, які відбулися 31 серпня в Туреччині. Невдоволення Константинопольського патріарха викликало одне з інтерв’ю митрополита, в якому він стверджував, що український президентдавав хабара Вселенському патріархату.«Якщо ви не можете довести, то ви помиляєтеся щодо церкви-матері і будете прокляті за це», — заявив патріарх Варфоломій.Як стверджується, він попросив главу РПЦпокарати митрополита, адже його заяви завдають шкоди Московському патріархату.Сторони обговорювали можливу автокефалію Української православної церкви, проти якої виступає Москва.

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