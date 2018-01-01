Дитині – родину: у Луцьку популяризували всиновлення. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Начальник служби у справах дітей Луцької міськради Федір Шульган розповів: «Хочемо, щоб люди почули про те, що нині в Україні є діти, які потребують негайного влаштування в сім’ї. Хоча на площі такі питання не вирішуються, але для того, щоб привернути увагу людей, щоб про це могли почути всі небайдужі».



Учасники акції стали у формі серця, символізуючи відкритість сердець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках всеукраїнського флешмобу «Усиновлення – любов назавжди» у Луцьку провели захід «Дитині - родину». Дійство збігається із християнським святом Віри, Надії та Любові.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Начальник служби у справах дітей Луцької міськрадирозповів: «Хочемо, щоб люди почули про те, що нині в Україні є діти, які потребують негайного влаштування в сім’ї. Хоча на площі такі питання не вирішуються, але для того, щоб привернути увагу людей, щоб про це могли почути всі небайдужі».Учасники акції стали у формі серця, символізуючи відкритість сердець.

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