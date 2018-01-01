вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дитині – родину: у Луцьку популяризували всиновлення. ВІДЕО

Дитині – родину: у Луцьку популяризували всиновлення. ВІДЕО
У рамках всеукраїнського флешмобу «Усиновлення – любов назавжди» у Луцьку провели захід «Дитині - родину». Дійство збігається із християнським святом Віри, Надії та Любові.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Начальник служби у справах дітей Луцької міськради Федір Шульган розповів: «Хочемо, щоб люди почули про те, що нині в Україні є діти, які потребують негайного влаштування в сім’ї. Хоча на площі такі питання не вирішуються, але для того, щоб привернути увагу людей, щоб про це могли почути всі небайдужі».

Учасники акції стали у формі серця, символізуючи відкритість сердець.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дитині – родину: у Луцьку популяризували всиновлення. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
До Луцька завітав письменник Андрій Кокотюха. ФОТО
Сьогодні, 00:06
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Потребує допомоги 16-річна волинянка, яка постраждала в аварії
28 вересень, 22:52
Вселенський патріарх пригрозив прокляттям митрополиту РПЦ
28 вересень, 22:31
Схожі новини
Свято з душею: у Луцьку відбувся «Осінній бал». ФОТО Свято з душею: у Луцьку відбувся «Осінній бал». ФОТО
28 вересень, 21:23
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
21 вересень, 10:20
У Луцьку збирали дитячі мрії У Луцьку збирали дитячі мрії
19 вересень, 21:32
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
14 вересень, 00:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дитині – родину: у Луцьку популяризували всиновлення. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
 0
До Луцька завітав письменник Андрій Кокотюха. ФОТО
Сьогодні, 00:06
 0
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Потребує допомоги 16-річна волинянка, яка постраждала в аварії
28 вересень, 22:52
 0
Вселенський патріарх пригрозив прокляттям митрополиту РПЦ
28 вересень, 22:31
 0
Медіа
відео
1/8