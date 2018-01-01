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Потребує допомоги 16-річна волинянка, яка постраждала в аварії

Потребує допомоги 16-річна волинянка, яка постраждала в аварії
16-річна Ірина Герасимчук, яка 28 вересня постраждала в ДТП у Нововолинську, перебуває у реанімаційному відділенні міської лікарні у тяжкому стані.

Багатодітна родина потребує коштів на лікування, - передає Буг.

Знайома сім’ї Наталія Муляренко звернулася до небайдужих із проханням про допомогу.

«Іра Герасимчук попала в тяжку аварію, зараз лікарі борються за її життя. Мама сама виховує 4 діток, пів року тому помер чоловік, найменшій донечці 7 місяців. Це дуже велика трагедія. Сім’я матеріально не є багатою. Прошу хоча би по пару гривень, і це вже буде важливо», – зазначає жінка.

Після аварії, в якій автомобіль Volkswagen Golf злетів з дороги, Ірину, яка перебувала в автівці, госпіталізували з черепно-мозковою травмою.

У коментарі Наталія Муляренко розповіла, що лікарі зробили операцію на головному мозку. Нині стан дівчини критичний. Ірина навчається в педучилищі на другому курсі. Проживає в селі Соснина Іваничівського району.

Допомогу на лікування можна переказувати на картку Ощадбанку 5167490153230744 або Приватбанку 5168757319560936 (мама постраждалої Герасимчук Віта Олександрівна).


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Теги: благодійність, Волинь, лікування
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