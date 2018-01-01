Потребує допомоги 16-річна волинянка, яка постраждала в аварії

Ірина Герасимчук, яка 28 вересня постраждала в ДТП у Нововолинську, перебуває у реанімаційному відділенні міської лікарні у тяжкому стані.



Багатодітна родина потребує коштів на лікування, - передає



Знайома сім’ї Наталія Муляренко звернулася до небайдужих із проханням про допомогу.



«Іра Герасимчук попала в тяжку аварію, зараз лікарі борються за її життя. Мама сама виховує 4 діток, пів року тому помер чоловік, найменшій донечці 7 місяців. Це дуже велика трагедія. Сім’я матеріально не є багатою. Прошу хоча би по пару гривень, і це вже буде важливо», – зазначає жінка.



Після аварії, в якій автомобіль Volkswagen Golf злетів з дороги, Ірину, яка перебувала в автівці, госпіталізували з черепно-мозковою травмою.



У коментарі Наталія Муляренко розповіла, що лікарі зробили операцію на головному мозку. Нині стан дівчини критичний. Ірина навчається в педучилищі на другому курсі. Проживає в селі Соснина Іваничівського району.



Допомогу на лікування можна переказувати на картку Ощадбанку 5167490153230744 або Приватбанку 5168757319560936 (мама постраждалої Герасимчук Віта Олександрівна).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-річна, яка 28 вересня постраждала в ДТП у Нововолинську, перебуває у реанімаційному відділенні міської лікарні у тяжкому стані.Багатодітна родина потребує коштів на лікування, - передає Буг Знайома сім’їзвернулася до небайдужих із проханням про допомогу.«Іра Герасимчук попала в тяжку аварію, зараз лікарі борються за її життя. Мама сама виховує 4 діток, пів року тому помер чоловік, найменшій донечці 7 місяців. Це дуже велика трагедія. Сім’я матеріально не є багатою. Прошу хоча би по пару гривень, і це вже буде важливо», – зазначає жінка.Після аварії, в якій автомобіль Volkswagen Golf злетів з дороги, Ірину, яка перебувала в автівці, госпіталізували з черепно-мозковою травмою.У коментарі Наталія Муляренко розповіла, що лікарі зробили операцію на головному мозку. Нині стан дівчини критичний. Ірина навчається в педучилищі на другому курсі. Проживає в селі Соснина Іваничівського району.

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