До Луцька завітав письменник Андрій Кокотюха. ФОТО

Андрієм Кокотюхою.



Зустріч відбулася 28 вересня, - передає



Коктюха пише на історичну тематику, а дії трьох його романи відбувалися на Волині.



Понад 60 творів вийшло з-під пера цього письменника.



Одним з найвідоміших романів Андрія є «Червоний».У 2017 році цю книгу екранізували. Під час зустрічі згадали й про цей фільм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На факультеті історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського нацуніверситету імені Лесі Українки провели зустріч з відомим письменникомЗустріч відбулася 28 вересня, - передає Район. Луцьк Коктюха пише на історичну тематику, а дії трьох його романи відбувалися на Волині.Понад 60 творів вийшло з-під пера цього письменника.Одним з найвідоміших романів Андрія є «Червоний».У 2017 році цю книгу екранізували. Під час зустрічі згадали й про цей фільм.

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