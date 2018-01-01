До Луцька завітав письменник Андрій Кокотюха. ФОТО
Сьогодні, 00:06
На факультеті історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського нацуніверситету імені Лесі Українки провели зустріч з відомим письменником Андрієм Кокотюхою.
Зустріч відбулася 28 вересня, - передає Район. Луцьк.
Коктюха пише на історичну тематику, а дії трьох його романи відбувалися на Волині.
Понад 60 творів вийшло з-під пера цього письменника.
Одним з найвідоміших романів Андрія є «Червоний».У 2017 році цю книгу екранізували. Під час зустрічі згадали й про цей фільм.
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Зустріч відбулася 28 вересня, - передає Район. Луцьк.
Коктюха пише на історичну тематику, а дії трьох його романи відбувалися на Волині.
Понад 60 творів вийшло з-під пера цього письменника.
Одним з найвідоміших романів Андрія є «Червоний».У 2017 році цю книгу екранізували. Під час зустрічі згадали й про цей фільм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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