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До Луцька завітав письменник Андрій Кокотюха. ФОТО

До Луцька завітав письменник Андрій Кокотюха. ФОТО
На факультеті історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського нацуніверситету імені Лесі Українки провели зустріч з відомим письменником Андрієм Кокотюхою.

Зустріч відбулася 28 вересня, - передає Район. Луцьк.

Коктюха пише на історичну тематику, а дії трьох його романи відбувалися на Волині.

Понад 60 творів вийшло з-під пера цього письменника.

Одним з найвідоміших романів Андрія є «Червоний».У 2017 році цю книгу екранізували. Під час зустрічі згадали й про цей фільм.


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Теги: зустріч, Луцьк
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