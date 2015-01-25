Учасники флешмобу в Нововолинську створили велике серце. ФОТО
Сьогодні, 08:17
На Майдані Незалежності у Нововолинську відбувся флешмоб «Усиновлення — це любов назавжди».
Про це повідомили у відділі з питань внутрішньої політики, взаємодії із ЗМІ та зв’язків із громадськістю Нововолинської міськради.
Таким чином, Нововолинськ долучився до Всеукраїнської акції, спрямованої на привернення уваги до дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання стереотипів та інформування громадян про маленьких українців різного віку, які виховуються в інтернатних закладах і очікують на усиновлення.
У заході взяли участь працівники служби у справах дітей, прийомні батьки та батьки-вихователі, школярі.
Працівники служби у справах дітей роздавали нововолинцям тематичні листівки.
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Про це повідомили у відділі з питань внутрішньої політики, взаємодії із ЗМІ та зв’язків із громадськістю Нововолинської міськради.
Таким чином, Нововолинськ долучився до Всеукраїнської акції, спрямованої на привернення уваги до дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання стереотипів та інформування громадян про маленьких українців різного віку, які виховуються в інтернатних закладах і очікують на усиновлення.
У заході взяли участь працівники служби у справах дітей, прийомні батьки та батьки-вихователі, школярі.
Працівники служби у справах дітей роздавали нововолинцям тематичні листівки.
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