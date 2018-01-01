Ділянка в Ковелі пішла з молотка за 4,6 мільйона





Про це повідомляє прес-служба муніципалітету.



Відбувся аукціон з продажу земельної ділянки у власність площею 0,5959 на вулиці Тараса Боровця у Ковелі.



Вона пропонувалась для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Стартова ціна — 995,4 тисячі гривень.



У результаті торгів міський бюджет поповнився на майже 4,6 мільйона гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У бюджет Ковеля надійшло майже 4,6 мільйона гривень від продажу земельної ділянки.Про це повідомляє прес-служба муніципалітету.Відбувся аукціон з продажу земельної ділянки у власність площею 0,5959 на вулиці Тараса Боровця у Ковелі.Вона пропонувалась для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Стартова ціна — 995,4 тисячі гривень.У результаті торгів міський бюджет поповнився на майже 4,6 мільйона гривень.

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