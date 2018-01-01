Ділянка в Ковелі пішла з молотка за 4,6 мільйона
Сьогодні, 02:51
У бюджет Ковеля надійшло майже 4,6 мільйона гривень від продажу земельної ділянки.
Про це повідомляє прес-служба муніципалітету.
Відбувся аукціон з продажу земельної ділянки у власність площею 0,5959 на вулиці Тараса Боровця у Ковелі.
Вона пропонувалась для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Стартова ціна — 995,4 тисячі гривень.
У результаті торгів міський бюджет поповнився на майже 4,6 мільйона гривень.
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Про це повідомляє прес-служба муніципалітету.
Відбувся аукціон з продажу земельної ділянки у власність площею 0,5959 на вулиці Тараса Боровця у Ковелі.
Вона пропонувалась для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Стартова ціна — 995,4 тисячі гривень.
У результаті торгів міський бюджет поповнився на майже 4,6 мільйона гривень.
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