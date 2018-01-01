вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ділянка в Ковелі пішла з молотка за 4,6 мільйона

Ділянка в Ковелі пішла з молотка за 4,6 мільйона
У бюджет Ковеля надійшло майже 4,6 мільйона гривень від продажу земельної ділянки.

Про це повідомляє прес-служба муніципалітету.

Відбувся аукціон з продажу земельної ділянки у власність площею 0,5959 на вулиці Тараса Боровця у Ковелі.

Вона пропонувалась для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Стартова ціна — 995,4 тисячі гривень.

У результаті торгів міський бюджет поповнився на майже 4,6 мільйона гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ділянка, аукціон, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ділянка в Ковелі пішла з молотка за 4,6 мільйона
Сьогодні, 02:51
ПриватБанк розширює мережу банкоматів і терміналів у Станиці Луганській*
Сьогодні, 02:13
Дитині – родину: у Луцьку популяризували всиновлення. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
До Луцька завітав письменник Андрій Кокотюха. ФОТО
Сьогодні, 00:06
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Мешканці села на Волині сидітимуть без води Мешканці села на Волині сидітимуть без води
28 вересень, 12:29
«Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО* «Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО*
27 вересень, 11:38
У Луцьку атовцю дали вільну земельну ділянку У Луцьку атовцю дали вільну земельну ділянку
26 вересень, 14:55
Мешканці чотирьох вулиць Ковеля сидітимуть без води Мешканці чотирьох вулиць Ковеля сидітимуть без води
26 вересень, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ділянка в Ковелі пішла з молотка за 4,6 мільйона
Сьогодні, 02:51
 0
ПриватБанк розширює мережу банкоматів і терміналів у Станиці Луганській*
Сьогодні, 02:13
 0
Дитині – родину: у Луцьку популяризували всиновлення. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
 0
До Луцька завітав письменник Андрій Кокотюха. ФОТО
Сьогодні, 00:06
 0
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8