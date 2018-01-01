У США розбився новітній винищувач F-35





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Згідно з повідомленням, пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує, а літак повністю розбився. Причина падіння винищувача невідома.



Вперше США застосували F-35 в ході бойової операції 28 вересня. Винищувачі були задіяні під час місії проти бойовиків «Талібану» в афганській провінції Кандагар.



Зазначимо, розробка новітніх винищувачів ведеться з 1990-х років. Їх вартість оцінюється в 400 мільярдів доларів. На даний момент у США поставлені на озброєння 245 винищувачів F-35, більшість з яких отримали військово-повітряні сили.



В бойових умовах вперше в світі застосували американські винищувачі п'ятого покоління Lockheed Martin F-35 Lightning II Військово-повітряні сили Ізраїлю. Це сталося 22 травня, винищувачі завдали удару по об'єктах Хамасу в секторі Ґази.



Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в новітньому багатофункціональному винищувачі-бомбардувальнику F-35 Lightning II, який крім США є тільки у Туреччини та Ізраїлю, після деякого терміну експлуатації виявили несподівану і досить серйозну уразливість - при заправці в польових умовах винищувачі потребують додаткового захисту від попадання блискавок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У США неподалік від військової бази Бофорт в Південній Кароліні розбився американський винищувач п'ятого покоління F-35.Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на CNN.Згідно з повідомленням, пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує, а літак повністю розбився. Причина падіння винищувача невідома.Вперше США застосували F-35 в ході бойової операції 28 вересня. Винищувачі були задіяні під час місії проти бойовиків «Талібану» в афганській провінції Кандагар.Зазначимо, розробка новітніх винищувачів ведеться з 1990-х років. Їх вартість оцінюється в 400 мільярдів доларів. На даний момент у США поставлені на озброєння 245 винищувачів F-35, більшість з яких отримали військово-повітряні сили.В бойових умовах вперше в світі застосували американські винищувачі п'ятого покоління Lockheed Martin F-35 Lightning II Військово-повітряні сили Ізраїлю. Це сталося 22 травня, винищувачі завдали удару по об'єктах Хамасу в секторі Ґази.Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в новітньому багатофункціональному винищувачі-бомбардувальнику F-35 Lightning II, який крім США є тільки у Туреччини та Ізраїлю, після деякого терміну експлуатації виявили несподівану і досить серйозну уразливість - при заправці в польових умовах винищувачі потребують додаткового захисту від попадання блискавок.

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