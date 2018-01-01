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Поліція Волині застерігає водіїв не забувати вмикати ближнє світло фар за містом

Поліція Волині застерігає водіїв не забувати вмикати ближнє світло фар за містом
З 1 жовтня на заміських дорогах водіям необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар.

Про це інформує поліція Волині.

Вимога пункту 9.8 Правил дорожнього руху діє з 1 жовтня по 1 травня, є обов’язковою для виконання і покликана підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги як у світлу пору доби, так і в темну.

Звертаємо увагу, що саме в зазначений період, у зв’язку зі скороченням світлового дня та погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

За ігнорування цієї норми, згідно з частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за «Порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів» передбачено адміністративну відповідальність – штраф у розмірі 425 гривень.


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Теги: поліція, водій, правила дорожнього руху
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