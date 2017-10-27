У Луцьку юнак розбив скло в автомобілі патрульних. ФОТО





Інцидент трапився в ніч на 29 вересня в дворі будинку №1 на бульварі Дружби народів, -



Зі слів очевидців, в дворі на лавках відпочивала компанія молодиків. Коли в двір заїхав патрульний автомобіль Toyota Prius, один з юнаків кинувся бігти. Пробігаючи біля під’їзду, поруч з яким стояв автомобіль патрульних, юнак вистрибнув на капот, і, розбивши скло, намагався втікти.



Його затримали патрульні, зі слів свідків, юнак чинив їм опір. Запідозривши факт перебування в стані наркотичного сп’яніння, його відправили на освідування. На місці події працюють слідчі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помітивши автомобіль патрульної поліції, хлопець кинувся йому на зустріч, розбив лобове скло та намагався втекти.Інцидент трапився в ніч на 29 вересня в дворі будинку №1 на бульварі Дружби народів, - повідомляє Інфомаційне агентство Волинські новини.Зі слів очевидців, в дворі на лавках відпочивала компанія молодиків. Коли в двір заїхав патрульний автомобіль Toyota Prius, один з юнаків кинувся бігти. Пробігаючи біля під’їзду, поруч з яким стояв автомобіль патрульних, юнак вистрибнув на капот, і, розбивши скло, намагався втікти.Його затримали патрульні, зі слів свідків, юнак чинив їм опір. Запідозривши факт перебування в стані наркотичного сп’яніння, його відправили на освідування. На місці події працюють слідчі.

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