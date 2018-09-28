У Луцьку відбудеться презентація книги про Холмську ікону





2 жовтня усіх зацікавлених у сакральному мистецтві запрошують у Музей волинської ікони, - йдеться на



там, о 14:00 відбудеться презентація монографії доктора історичних наук, завідувача відділу історії середніх віків Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Володимира Александровича «Холмська ікона Богородиці з Емануїлом» (Львів, 2018 р.).

Наукове дослідження присвячене одному з найвизначніших відкриттів українських земель – іконі Богородиці з Емануїлом із собору Різдва Богородиці в Холмі, яка зберігається у Музеї волинської ікони в Луцьку.

У презентації візьмуть участь автор книги – Володимир Александрович, та розробник макету і мистецького оформлення видання – Федір Лукавий.







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