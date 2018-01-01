Частина корпусу Луцького педколеджу була єврейською гімназією
Сьогодні, 11:37
Документи свідчать, що частина корпусу Луцького педагогічного коледжу на проспекті Волі була колись єврейською гімназією імені Мойсея Глікліха.
Про це йдеться на сторінці «Луцький модернізм. Книга-альбом» у Facebook.
Проектування єврейської гімназії імені Мойсея Глікліха архітектором Францішком Кокешом у 1936 році було складним, бо довелося використовувати наявні руїни попередньої споруди, щоб збудувати нову.
Нею був мурований хлів власності Хани Пінчук і Теми Вінзберг.
Нова споруда виявилася паралелепіпедом, у якому найбільш стилістично виразним став головний фасад, повернутий в бік цвинтаря, що був на місці скверу напроти теперішньої школи №4.
Отже, гімназія ім. Глікліха - це частина корпусу теперішнього педколеджу на Волі.
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Про це йдеться на сторінці «Луцький модернізм. Книга-альбом» у Facebook.
Проектування єврейської гімназії імені Мойсея Глікліха архітектором Францішком Кокешом у 1936 році було складним, бо довелося використовувати наявні руїни попередньої споруди, щоб збудувати нову.
Нею був мурований хлів власності Хани Пінчук і Теми Вінзберг.
Нова споруда виявилася паралелепіпедом, у якому найбільш стилістично виразним став головний фасад, повернутий в бік цвинтаря, що був на місці скверу напроти теперішньої школи №4.
Отже, гімназія ім. Глікліха - це частина корпусу теперішнього педколеджу на Волі.
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