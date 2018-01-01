Частина корпусу Луцького педколеджу була єврейською гімназією

Мойсея Глікліха.



Про це



Проектування єврейської гімназії імені Мойсея Глікліха архітектором Францішком Кокешом у 1936 році було складним, бо довелося використовувати наявні руїни попередньої споруди, щоб збудувати нову.

Нею був мурований хлів власності Хани Пінчук і Теми Вінзберг.



Нова споруда виявилася паралелепіпедом, у якому найбільш стилістично виразним став головний фасад, повернутий в бік цвинтаря, що був на місці скверу напроти теперішньої школи №4.



Отже, гімназія ім. Глікліха - це частина корпусу теперішнього педколеджу на Волі.







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