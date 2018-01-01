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Частина корпусу Луцького педколеджу була єврейською гімназією

Частина корпусу Луцького педколеджу була єврейською гімназією
Документи свідчать, що частина корпусу Луцького педагогічного коледжу на проспекті Волі була колись єврейською гімназією імені Мойсея Глікліха.

Про це йдеться на сторінці «Луцький модернізм. Книга-альбом» у Facebook.

Проектування єврейської гімназії імені Мойсея Глікліха архітектором Францішком Кокешом у 1936 році було складним, бо довелося використовувати наявні руїни попередньої споруди, щоб збудувати нову.
Нею був мурований хлів власності Хани Пінчук і Теми Вінзберг.

Нова споруда виявилася паралелепіпедом, у якому найбільш стилістично виразним став головний фасад, повернутий в бік цвинтаря, що був на місці скверу напроти теперішньої школи №4.

Отже, гімназія ім. Глікліха - це частина корпусу теперішнього педколеджу на Волі.

Частина корпусу Луцького педколеджу була єврейською гімназією
Частина корпусу Луцького педколеджу була єврейською гімназією
Частина корпусу Луцького педколеджу була єврейською гімназією


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Теги: Луцький педагогічний коледж, єврейська гімназія
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