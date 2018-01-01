У Промені триває розіграш путівки у LEGOLAND*
Сьогодні, 12:35
У РЦ «Промінь» на 2-му поверсі у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» триває розіграш путівки у LEGOLAND за підтримки Туристичного агентства «Моретурів».
Для того щоб прийняти участь потрібно поповнити картку на 300 грн, на чекові вказати ПІБ та контакти і кинути у скриньку.
Кількість чеків з однаковими даними може бути безліч.
Результати розіграшу будуть оголошені 16 жовтня у ДРК «Смугастий носоріг».
Офіційні правила за посиланням:
https://docs.google.com/document/d/1otrdQxLZhtmXc3Cc2rJIGuF5LSh5C-Lfw_IIsjdyh5U/edit
Детальніша інформація за номером: +380 (66) 755 07 57.
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Для того щоб прийняти участь потрібно поповнити картку на 300 грн, на чекові вказати ПІБ та контакти і кинути у скриньку.
Кількість чеків з однаковими даними може бути безліч.
Результати розіграшу будуть оголошені 16 жовтня у ДРК «Смугастий носоріг».
Офіційні правила за посиланням:
https://docs.google.com/document/d/1otrdQxLZhtmXc3Cc2rJIGuF5LSh5C-Lfw_IIsjdyh5U/edit
Детальніша інформація за номером: +380 (66) 755 07 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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