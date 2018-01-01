У Промені триває розіграш путівки у LEGOLAND*

на 2-му поверсі у Дитячому розважальному комплексітриває розіграш путівки у LEGOLAND за підтримки Туристичного агентства «Моретурів».Для того щоб прийняти участь потрібно поповнити картку на 300 грн, на чекові вказати ПІБ та контакти і кинути у скриньку.Кількість чеків з однаковими даними може бути безліч.Результати розіграшу будуть оголошені 16 жовтня у ДРК «Смугастий носоріг».Офіційні правила за посиланням:Детальніша інформація за номером: +380 (66) 755 07 57.