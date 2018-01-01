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У Промені триває розіграш путівки у LEGOLAND*

У Промені триває розіграш путівки у LEGOLAND*
У РЦ «Промінь» на 2-му поверсі у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» триває розіграш путівки у LEGOLAND за підтримки Туристичного агентства «Моретурів».

Для того щоб прийняти участь потрібно поповнити картку на 300 грн, на чекові вказати ПІБ та контакти і кинути у скриньку.

Кількість чеків з однаковими даними може бути безліч.

Результати розіграшу будуть оголошені 16 жовтня у ДРК «Смугастий носоріг».
Офіційні правила за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1otrdQxLZhtmXc3Cc2rJIGuF5LSh5C-Lfw_IIsjdyh5U/edit

Детальніша інформація за номером: +380 (66) 755 07 57.

У Промені триває розіграш путівки у LEGOLAND*

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Теги: промінь, розіграш
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