Редактор найрейтинговішого видання Волині вийшла заміж. ФОТО

Інформаційного агентства ВолиньPost Іванка Рудишин вийшла заміж.



Святкувала весілля молода сім'я у суботу, 29 вересня.



Колектив ВолиньPost вітає Іванку та її чоловіка Олексія Набойчика з таким важливим для них днем!



Бажаємо молодятам довгого, щасливого подружнього життя, сонячної погоди та мирного неба над головою!



Нехай медовий місяць у вашому сімейному житті тримає вічно!



Фото опублікувала дружка нареченої Юлія Левчук.





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