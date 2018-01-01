Редактор найрейтинговішого видання Волині вийшла заміж. ФОТО
Сьогодні, 14:05
Головний редактор Інформаційного агентства ВолиньPost Іванка Рудишин вийшла заміж.
Святкувала весілля молода сім'я у суботу, 29 вересня.
Колектив ВолиньPost вітає Іванку та її чоловіка Олексія Набойчика з таким важливим для них днем!
Бажаємо молодятам довгого, щасливого подружнього життя, сонячної погоди та мирного неба над головою!
Нехай медовий місяць у вашому сімейному житті тримає вічно!
Фото опублікувала дружка нареченої Юлія Левчук.
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Святкувала весілля молода сім'я у суботу, 29 вересня.
Колектив ВолиньPost вітає Іванку та її чоловіка Олексія Набойчика з таким важливим для них днем!
Бажаємо молодятам довгого, щасливого подружнього життя, сонячної погоди та мирного неба над головою!
Нехай медовий місяць у вашому сімейному житті тримає вічно!
Фото опублікувала дружка нареченої Юлія Левчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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