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Редактор найрейтинговішого видання Волині вийшла заміж. ФОТО

Редактор найрейтинговішого видання Волині вийшла заміж. ФОТО
Головний редактор Інформаційного агентства ВолиньPost Іванка Рудишин вийшла заміж.

Святкувала весілля молода сім'я у суботу, 29 вересня.

Колектив ВолиньPost вітає Іванку та її чоловіка Олексія Набойчика з таким важливим для них днем!

Бажаємо молодятам довгого, щасливого подружнього життя, сонячної погоди та мирного неба над головою!

Нехай медовий місяць у вашому сімейному житті тримає вічно!

Фото опублікувала дружка нареченої Юлія Левчук.

Редактор найрейтинговішого видання Волині вийшла заміж. ФОТО
Редактор найрейтинговішого видання Волині вийшла заміж. ФОТО
Редактор найрейтинговішого видання Волині вийшла заміж. ФОТО
Редактор найрейтинговішого видання Волині вийшла заміж. ФОТО

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Теги: весілля, ВолиньPost, Луцьк, Волинь, Іванна Рудишин
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