У Горохові поліція шукає невідомих, що вкрали з лісу дуби
Сьогодні, 13:55
На території Берестечківського лісництва виявивили зникнення цінних дерев.
Крадіжку виявив майстер лісомисливського господарства, здійснюючи обхід території, - повідомляє "Волинь-нова".
За попередніми даними, на місці дубів залишилися пеньки діаметром 52, 68, 47 і 48 сантиметрів. Сума збитків встановлюється.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області і лісомисливського господарства звертаються з проханням допомогти встановити особи злочинців. Конфіденційність інформації гарантується.
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Крадіжку виявив майстер лісомисливського господарства, здійснюючи обхід території, - повідомляє "Волинь-нова".
За попередніми даними, на місці дубів залишилися пеньки діаметром 52, 68, 47 і 48 сантиметрів. Сума збитків встановлюється.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області і лісомисливського господарства звертаються з проханням допомогти встановити особи злочинців. Конфіденційність інформації гарантується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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