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У Горохові поліція шукає невідомих, що вкрали з лісу дуби

У Горохові поліція шукає невідомих, що вкрали з лісу дуби
На території Берестечківського лісництва виявивили зникнення цінних дерев.

Крадіжку виявив майстер лісомисливського господарства, здійснюючи обхід території, - повідомляє "Волинь-нова".

За попередніми даними, на місці дубів залишилися пеньки діаметром 52, 68, 47 і 48 сантиметрів. Сума збитків встановлюється.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області і лісомисливського господарства звертаються з проханням допомогти встановити особи злочинців. Конфіденційність інформації гарантується.


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Теги: крадіжка, дуби, поліція
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