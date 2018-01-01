У Горохові поліція шукає невідомих, що вкрали з лісу дуби





Крадіжку виявив майстер лісомисливського господарства, здійснюючи обхід території, -



За попередніми даними, на місці дубів залишилися пеньки діаметром 52, 68, 47 і 48 сантиметрів. Сума збитків встановлюється.



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області і лісомисливського господарства звертаються з проханням допомогти встановити особи злочинців. Конфіденційність інформації гарантується.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Берестечківського лісництва виявивили зникнення цінних дерев.Крадіжку виявив майстер лісомисливського господарства, здійснюючи обхід території, - повідомляє "Волинь-нова".За попередніми даними, на місці дубів залишилися пеньки діаметром 52, 68, 47 і 48 сантиметрів. Сума збитків встановлюється.Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області і лісомисливського господарства звертаються з проханням допомогти встановити особи злочинців. Конфіденційність інформації гарантується.

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