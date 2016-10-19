вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новітня контрабанда: невідомі хотіли переправити сигарети до Польщі на квадрокоптері

Новітня контрабанда: невідомі хотіли переправити сигарети до Польщі на квадрокоптері
Поліція встановлює осіб, які можуть бути причетні до організації протиправній діяльності на державному кордоні України.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

У суботу, 29 вересня, підрозділом внутрішньої безпеки по Луцькому прикордонному загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби підтверджено отриману інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів з території України до Польщі за допомогою малого літального апарату на ділянці відповідальності загону.

У зв’язку з цим напрямок н.п. Старовойтове (Україна) – н.п. Бердище (Польща) було посилено додатковим прикордонним нарядом.

Як результат, співробітниками ВВБ спільно з військовослужбовцями відділу «Рівне» Луцького загону було встановлено місце можливого підйому малого літального апарату. В ході подальших пошукових заходів було виявлено 3 чорні пакунки з тютюновими виробами та МЛА типу «Дрон».

Наразі оперативним шляхом встановлюються особи, які можуть бути причетні до організації протиправній діяльності на державному кордоні України.

Новітня контрабанда: невідомі хотіли переправити сигарети до Польщі на квадрокоптері
Новітня контрабанда: невідомі хотіли переправити сигарети до Польщі на квадрокоптері
Новітня контрабанда: невідомі хотіли переправити сигарети до Польщі на квадрокоптері
Новітня контрабанда: невідомі хотіли переправити сигарети до Польщі на квадрокоптері



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прикордонники, контрабанда, цигарки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це не квадрокоптер а гексакоптер
Відповісти
а решта все вдосконалюється.
Відповісти
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Невідомі у балаклавах напали на луцьких журналістів
Сьогодні, 15:26
На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки
Сьогодні, 14:57
Новітня контрабанда: невідомі хотіли переправити сигарети до Польщі на квадрокоптері
Сьогодні, 14:39
У Горохові поліція шукає невідомих, що вкрали з лісу дуби
Сьогодні, 13:55
Волинських художників запрошують на пленер у Цуманську пущу
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
На Волині у вагонах з рудою знайшли більше 30 ящиків цигарок. ФОТО На Волині у вагонах з рудою знайшли більше 30 ящиків цигарок. ФОТО
10 березень, 12:18
На Волині затримали хабарника-контрабандиста На Волині затримали хабарника-контрабандиста
19 жовтень, 2016, 14:49
На «Ягодині» знайшли контрабандні цигарки На «Ягодині» знайшли контрабандні цигарки
18 жовтень, 2016, 12:19
Луцькі прикордонники затримали літак АН-2 з контрабандою. ФОТО. ВІДЕО Луцькі прикордонники затримали літак АН-2 з контрабандою. ФОТО. ВІДЕО
07 жовтень, 2016, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Невідомі у балаклавах напали на луцьких журналістів
Сьогодні, 15:26
 0
На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки
Сьогодні, 14:57
 0
Новітня контрабанда: невідомі хотіли переправити сигарети до Польщі на квадрокоптері
Сьогодні, 14:39
 0
У Горохові поліція шукає невідомих, що вкрали з лісу дуби
Сьогодні, 13:55
 0
Волинських художників запрошують на пленер у Цуманську пущу
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8