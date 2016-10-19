Новітня контрабанда: невідомі хотіли переправити сигарети до Польщі на квадрокоптері





Про це



У суботу, 29 вересня, підрозділом внутрішньої безпеки по Луцькому прикордонному загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби підтверджено отриману інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів з території України до Польщі за допомогою малого літального апарату на ділянці відповідальності загону.



У зв’язку з цим напрямок н.п. Старовойтове (Україна) – н.п. Бердище (Польща) було посилено додатковим прикордонним нарядом.



Як результат, співробітниками ВВБ спільно з військовослужбовцями відділу «Рівне» Луцького загону було встановлено місце можливого підйому малого літального апарату. В ході подальших пошукових заходів було виявлено 3 чорні пакунки з тютюновими виробами та МЛА типу «Дрон».



Наразі оперативним шляхом встановлюються особи, які можуть бути причетні до організації протиправній діяльності на державному кордоні України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція встановлює осіб, які можуть бути причетні до організації протиправній діяльності на державному кордоні України.Про це інформує Державна прикордонна служба України.У суботу, 29 вересня, підрозділом внутрішньої безпеки по Луцькому прикордонному загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби підтверджено отриману інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів з території України до Польщі за допомогою малого літального апарату на ділянці відповідальності загону.У зв’язку з цим напрямок н.п.(Україна) – н.п.(Польща) було посилено додатковим прикордонним нарядом.Як результат, співробітниками ВВБ спільно з військовослужбовцями відділу «Рівне» Луцького загону було встановлено місце можливого підйому малого літального апарату. В ході подальших пошукових заходів було виявлено 3 чорні пакунки з тютюновими виробами та МЛА типу «Дрон».Наразі оперативним шляхом встановлюються особи, які можуть бути причетні до організації протиправній діяльності на державному кордоні України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію