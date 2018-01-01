На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки





Відкриття відбулося у четвер, 27 вересня -



Зі словами вдячності всім причетним до доброї справи звернувся до присутніх голова Поромівської ОТГ Євгеній Недищук, у відкритті нових будівель взяли участь депутати, жителі громади, гості з Києва, Луцька, Німеччини.



Житло для сиріт збудоване за сприяння фонду "Міст у життя", представник якого Вальдемар Шрьодер, був запрошений на відкриття.



Керували будівництвом пастер церкви євангельські християни-баптисти Анатолій Савчук і його колектив.



Віднині 24 дитини будуть жити та виховуватись в комфортних умовах у сім’ях Віталія і Надії Сукачів, Анатолія та Ольги Клекоців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Поромів урочисто відкрили два будинки для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.Відкриття відбулося у четвер, 27 вересня - повідомляє прес-служба Промівської ОТГ.Зі словами вдячності всім причетним до доброї справи звернувся до присутніх голова Поромівської ОТГ, у відкритті нових будівель взяли участь депутати, жителі громади, гості з Києва, Луцька, Німеччини.Житло для сиріт збудоване за сприяння фонду, представник якого, був запрошений на відкриття.Керували будівництвом пастер церкви євангельські християни-баптистиі його колектив.Віднині 24 дитини будуть жити та виховуватись в комфортних умовах у сім’ях Віталія і Надії Сукачів, Анатолія та Ольги Клекоців.

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