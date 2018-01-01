На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки
Сьогодні, 14:57
В селі Поромів урочисто відкрили два будинки для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Відкриття відбулося у четвер, 27 вересня - повідомляє прес-служба Промівської ОТГ.
Зі словами вдячності всім причетним до доброї справи звернувся до присутніх голова Поромівської ОТГ Євгеній Недищук, у відкритті нових будівель взяли участь депутати, жителі громади, гості з Києва, Луцька, Німеччини.
Житло для сиріт збудоване за сприяння фонду "Міст у життя", представник якого Вальдемар Шрьодер, був запрошений на відкриття.
Керували будівництвом пастер церкви євангельські християни-баптисти Анатолій Савчук і його колектив.
Віднині 24 дитини будуть жити та виховуватись в комфортних умовах у сім’ях Віталія і Надії Сукачів, Анатолія та Ольги Клекоців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відкриття відбулося у четвер, 27 вересня - повідомляє прес-служба Промівської ОТГ.
Зі словами вдячності всім причетним до доброї справи звернувся до присутніх голова Поромівської ОТГ Євгеній Недищук, у відкритті нових будівель взяли участь депутати, жителі громади, гості з Києва, Луцька, Німеччини.
Житло для сиріт збудоване за сприяння фонду "Міст у життя", представник якого Вальдемар Шрьодер, був запрошений на відкриття.
Керували будівництвом пастер церкви євангельські християни-баптисти Анатолій Савчук і його колектив.
Віднині 24 дитини будуть жити та виховуватись в комфортних умовах у сім’ях Віталія і Надії Сукачів, Анатолія та Ольги Клекоців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Невідомі у балаклавах напали на луцьких журналістів
Сьогодні, 15:26
На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки
Сьогодні, 14:57
Новітня контрабанда: невідомі хотіли переправити сигарети до Польщі на квадрокоптері
Сьогодні, 14:39
У Горохові поліція шукає невідомих, що вкрали з лісу дуби
Сьогодні, 13:55
Волинських художників запрошують на пленер у Цуманську пущу
Сьогодні, 13:15