вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки

На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки
В селі Поромів урочисто відкрили два будинки для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відкриття відбулося у четвер, 27 вересня - повідомляє прес-служба Промівської ОТГ.

Зі словами вдячності всім причетним до доброї справи звернувся до присутніх голова Поромівської ОТГ Євгеній Недищук, у відкритті нових будівель взяли участь депутати, жителі громади, гості з Києва, Луцька, Німеччини.

Житло для сиріт збудоване за сприяння фонду "Міст у життя", представник якого Вальдемар Шрьодер, був запрошений на відкриття.

Керували будівництвом пастер церкви євангельські християни-баптисти Анатолій Савчук і його колектив.

Віднині 24 дитини будуть жити та виховуватись в комфортних умовах у сім’ях Віталія і Надії Сукачів, Анатолія та Ольги Клекоців.

На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки
На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки
На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки
На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти-сироти, будинки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Невідомі у балаклавах напали на луцьких журналістів
Сьогодні, 15:26
На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки
Сьогодні, 14:57
Новітня контрабанда: невідомі хотіли переправити сигарети до Польщі на квадрокоптері
Сьогодні, 14:39
У Горохові поліція шукає невідомих, що вкрали з лісу дуби
Сьогодні, 13:55
Волинських художників запрошують на пленер у Цуманську пущу
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель
23 вересень, 13:32
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
07 серпень, 17:32
Там, де розвертаються тролейбуси: як живе 40-ий мікрорайон Луцька Там, де розвертаються тролейбуси: як живе 40-ий мікрорайон Луцька
30 липень, 15:50
У Луцьку хочуть збільшити висотність запланованих будинків У Луцьку хочуть збільшити висотність запланованих будинків
23 липень, 12:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Невідомі у балаклавах напали на луцьких журналістів
Сьогодні, 15:26
 0
На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт побудували будинки
Сьогодні, 14:57
 0
Новітня контрабанда: невідомі хотіли переправити сигарети до Польщі на квадрокоптері
Сьогодні, 14:39
 0
У Горохові поліція шукає невідомих, що вкрали з лісу дуби
Сьогодні, 13:55
 0
Волинських художників запрошують на пленер у Цуманську пущу
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8