вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, хворий на шизофренію, вчинив погроми у двох церквах

Волинянин, хворий на шизофренію, вчинив погроми у двох церквах
В одній з церков чоловік пошкодив ліхтарі, в іншій - порозкидав іконки й свічки.

Інцидент трапився у ніч з 26 на 27 вересня у селі Велимче - повідомляє Велимченська ОТГ.

Нагадаємо, що в селі на Волині психічнохворий чоловік розгромив єдиний автомобіль швидкої, яка обслуговувала 10 сіл.

Як стало відомо згодом, чоловік розбив також вікна у кількох установах (нічого, окрім пляшки шампанського та енергетиків в барі, не поцупив).

В тому числі пошкодив ліхтарі в одній з церков, а в іншу культову споруду взагалі проник у ганкове приміщення та порозкидав іконки й свічки по дорозі.

Між іншим, з пожежної частини молодик сам зателефонував у поліцію й повідомив, що «по селі ходить маніяк, приїжджайте скоріше». Після чого пішов вчиняти погроми, вибивши вікно й у самій пожежній. Вдруге правоохонців вже викликав черговий рятувальник.

Очевидно, у підозрюваного трапився напад шизофренії. Наразі поліція з‘ясовує всі обставини події.

До слова, на ранок чоловік із каяттям пригадував, що він наробив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шизофренія, хворий, погром
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прикордонники затримали "УАЗ" "набитий" сигаретами, які українець хотів відправити до Польщі
Сьогодні, 16:41
У Луцькому замку - Міжнародні змагання з велотріалу. ФОТО
Сьогодні, 16:18
Волинянин, хворий на шизофренію, вчинив погроми у двох церквах
Сьогодні, 15:59
Невідомі у балаклавах напали на луцьких журналістів
Сьогодні, 15:26
На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт, побудували будинки
Сьогодні, 14:57
Схожі новини
У місті на Волині невідомі влаштували погром у поліклініці. ФОТО У місті на Волині невідомі влаштували погром у поліклініці. ФОТО
13 лютий, 17:45
У Києві група молодиків розгромила кафе. ВІДЕО У Києві група молодиків розгромила кафе. ВІДЕО
21 грудень, 2017, 09:27
У Києві активісти розгромили суд У Києві активісти розгромили суд
24 жовтень, 2017, 09:49
Кров і голова свині: в Умані влаштували погром в синагозі Кров і голова свині: в Умані влаштували погром в синагозі
21 грудень, 2016, 10:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прикордонники затримали "УАЗ" "набитий" сигаретами, які українець хотів відправити до Польщі
Сьогодні, 16:41
 0
У Луцькому замку - Міжнародні змагання з велотріалу. ФОТО
Сьогодні, 16:18
 0
Волинянин, хворий на шизофренію, вчинив погроми у двох церквах
Сьогодні, 15:59
 0
Невідомі у балаклавах напали на луцьких журналістів
Сьогодні, 15:26
 0
На Волині двом сім'ям, які виховують дітей-сиріт, побудували будинки
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8