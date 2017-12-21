Волинянин, хворий на шизофренію, вчинив погроми у двох церквах





Інцидент трапився у ніч з 26 на 27 вересня у селі Велимче -



Нагадаємо, що в селі на Волині психічнохворий чоловік



Як стало відомо згодом, чоловік розбив також вікна у кількох установах (нічого, окрім пляшки шампанського та енергетиків в барі, не поцупив).



В тому числі пошкодив ліхтарі в одній з церков, а в іншу культову споруду взагалі проник у ганкове приміщення та порозкидав іконки й свічки по дорозі.



Між іншим, з пожежної частини молодик сам зателефонував у поліцію й повідомив, що «по селі ходить маніяк, приїжджайте скоріше». Після чого пішов вчиняти погроми, вибивши вікно й у самій пожежній. Вдруге правоохонців вже викликав черговий рятувальник.



Очевидно, у підозрюваного трапився напад шизофренії. Наразі поліція з‘ясовує всі обставини події.



До слова, на ранок чоловік із каяттям пригадував, що він наробив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній з церков чоловік пошкодив ліхтарі, в іншій - порозкидав іконки й свічки.Інцидент трапився у ніч з 26 на 27 вересня у селі Велимче - повідомляє Велимченська ОТГ.Нагадаємо, що в селі на Волині психічнохворий чоловік розгромив єдиний автомобіль швидкої, яка обслуговувала 10 сіл.Як стало відомо згодом, чоловік розбив також вікна у кількох установах (нічого, окрім пляшки шампанського та енергетиків в барі, не поцупив).В тому числі пошкодив ліхтарі в одній з церков, а в іншу культову споруду взагалі проник у ганкове приміщення та порозкидав іконки й свічки по дорозі.Між іншим, з пожежної частини молодик сам зателефонував у поліцію й повідомив, що «по селі ходить маніяк, приїжджайте скоріше». Після чого пішов вчиняти погроми, вибивши вікно й у самій пожежній. Вдруге правоохонців вже викликав черговий рятувальник.Очевидно, у підозрюваного трапився напад шизофренії. Наразі поліція з‘ясовує всі обставини події.До слова, на ранок чоловік із каяттям пригадував, що він наробив.

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