У Луцькому замку - Міжнародні змагання з велотріалу. ФОТО
Сьогодні, 16:18
Луцьку відбуваються Міжнародні змагання з велотріалу «Lutsk Castle Trial 2018».
Замгання організовані Федерацією велосипедного спорту за підтримки Луцької міської ради, - повідомляє прес-служба ЛМР.
Вперше у світі подібні змагання проводяться в історичному місці, тому у Луцьку для їх проведення обрали саме Замок Любарта, який є історичним центром нашого міста.
Учасниками змагань стали близько 50 велосипедистів із різних міст України, а також гості з Франції та Білорусі. Змагання проводяться з метою популяризації велосипедного спорту серед різних вікових груп населення та спортивного дозвілля, активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності та співпраці з міжнародними громадськими спортивними організаціями.
За словами першого заступника міського голови Григорія Недопада, ідея проведення заходу у Луцьку належить голові Федерації велосипедного спорту нашого міста Андрію Васильєву, який доклав чимало зусиль, аби турнір відбувся на належному рівні.
«Сподіваємося, що у майбутньому Луцьк стане постійним місцем проведення змагань не лише з велотріалу,а й з інших екстремальних видів спорту. Усім- вдалих стартів та гарних результатів»,- побажав він.
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Замгання організовані Федерацією велосипедного спорту за підтримки Луцької міської ради, - повідомляє прес-служба ЛМР.
Вперше у світі подібні змагання проводяться в історичному місці, тому у Луцьку для їх проведення обрали саме Замок Любарта, який є історичним центром нашого міста.
Учасниками змагань стали близько 50 велосипедистів із різних міст України, а також гості з Франції та Білорусі. Змагання проводяться з метою популяризації велосипедного спорту серед різних вікових груп населення та спортивного дозвілля, активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності та співпраці з міжнародними громадськими спортивними організаціями.
За словами першого заступника міського голови Григорія Недопада, ідея проведення заходу у Луцьку належить голові Федерації велосипедного спорту нашого міста Андрію Васильєву, який доклав чимало зусиль, аби турнір відбувся на належному рівні.
«Сподіваємося, що у майбутньому Луцьк стане постійним місцем проведення змагань не лише з велотріалу,а й з інших екстремальних видів спорту. Усім- вдалих стартів та гарних результатів»,- побажав він.
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