У Луцькому замку - Міжнародні змагання з велотріалу. ФОТО

«Lutsk Castle Trial 2018».



Замгання організовані Федерацією велосипедного спорту за підтримки Луцької міської ради, -



Вперше у світі подібні змагання проводяться в історичному місці, тому у Луцьку для їх проведення обрали саме Замок Любарта, який є історичним центром нашого міста.



Учасниками змагань стали близько 50 велосипедистів із різних міст України, а також гості з Франції та Білорусі. Змагання проводяться з метою популяризації велосипедного спорту серед різних вікових груп населення та спортивного дозвілля, активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності та співпраці з міжнародними громадськими спортивними організаціями.



За словами першого заступника міського голови Григорія Недопада, ідея проведення заходу у Луцьку належить голові Федерації велосипедного спорту нашого міста Андрію Васильєву, який доклав чимало зусиль, аби турнір відбувся на належному рівні.



«Сподіваємося, що у майбутньому Луцьк стане постійним місцем проведення змагань не лише з велотріалу,а й з інших екстремальних видів спорту. Усім- вдалих стартів та гарних результатів»,- побажав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьку відбуваються Міжнародні змагання з велотріалуЗамгання організовані Федерацією велосипедного спорту за підтримки Луцької міської ради, - повідомляє прес-служба ЛМР.Вперше у світі подібні змагання проводяться в історичному місці, тому у Луцьку для їх проведення обрали саме Замок Любарта, який є історичним центром нашого міста.Учасниками змагань стали близько 50 велосипедистів із різних міст України, а також гості з Франції та Білорусі. Змагання проводяться з метою популяризації велосипедного спорту серед різних вікових груп населення та спортивного дозвілля, активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності та співпраці з міжнародними громадськими спортивними організаціями.За словами першого заступника міського голови, ідея проведення заходу у Луцьку належить голові Федерації велосипедного спорту нашого міста, який доклав чимало зусиль, аби турнір відбувся на належному рівні.«Сподіваємося, що у майбутньому Луцьк стане постійним місцем проведення змагань не лише з велотріалу,а й з інших екстремальних видів спорту. Усім- вдалих стартів та гарних результатів»,- побажав він.

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