Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори





1 жовтня, з приходом золотої осені, в світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, нагадуючи усім уважніше поглянути на проблеми літніх людей і ще раз всенародно засвідчити повагу та шанобливе ставлення до тих, на долю яких випали нелегкі випробування -



Щорічно активними учасниками соціальної підтримки та вирішенню повсякденних турбот малозабезпечених верств населення та одиноких престарілих людей є волонтери Ковельського медичного коледжу.



Не винятком стало і цьогорічне свято, до якого студенти КМК за підтримки Ковельського Товариства Червоного Хреста роздали одиноким громадянам похилого віку подарунки у вигляді продуктових наборів.



Дуже важливо прививати молоді принципи людяності та моралі, вчити поважати людей похилого віку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтери Ковельського медичного коледжу завітали в гості до одиноких пенсіонерів.1 жовтня, з приходом золотої осені, в світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, нагадуючи усім уважніше поглянути на проблеми літніх людей і ще раз всенародно засвідчити повагу та шанобливе ставлення до тих, на долю яких випали нелегкі випробування - повідомляють на сторінці Ковельського медичного колдежу.Щорічно активними учасниками соціальної підтримки та вирішенню повсякденних турбот малозабезпечених верств населення та одиноких престарілих людей є волонтери Ковельського медичного коледжу.Не винятком стало і цьогорічне свято, до якого студенти КМК за підтримки Ковельського Товариства Червоного Хреста роздали одиноким громадянам похилого віку подарунки у вигляді продуктових наборів.Дуже важливо прививати молоді принципи людяності та моралі, вчити поважати людей похилого віку.

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