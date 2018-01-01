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Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори

Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори
Волонтери Ковельського медичного коледжу завітали в гості до одиноких пенсіонерів.

1 жовтня, з приходом золотої осені, в світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, нагадуючи усім уважніше поглянути на проблеми літніх людей і ще раз всенародно засвідчити повагу та шанобливе ставлення до тих, на долю яких випали нелегкі випробування - повідомляють на сторінці Ковельського медичного колдежу.

Щорічно активними учасниками соціальної підтримки та вирішенню повсякденних турбот малозабезпечених верств населення та одиноких престарілих людей є волонтери Ковельського медичного коледжу.

Не винятком стало і цьогорічне свято, до якого студенти КМК за підтримки Ковельського Товариства Червоного Хреста роздали одиноким громадянам похилого віку подарунки у вигляді продуктових наборів.

Дуже важливо прививати молоді принципи людяності та моралі, вчити поважати людей похилого віку.

Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори
Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори
Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори
Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори
Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори
Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори
Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори
Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори
Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори

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Теги: допомога, волонтери
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