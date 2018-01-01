Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори
Сьогодні, 17:48
Волонтери Ковельського медичного коледжу завітали в гості до одиноких пенсіонерів.
1 жовтня, з приходом золотої осені, в світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, нагадуючи усім уважніше поглянути на проблеми літніх людей і ще раз всенародно засвідчити повагу та шанобливе ставлення до тих, на долю яких випали нелегкі випробування - повідомляють на сторінці Ковельського медичного колдежу.
Щорічно активними учасниками соціальної підтримки та вирішенню повсякденних турбот малозабезпечених верств населення та одиноких престарілих людей є волонтери Ковельського медичного коледжу.
Не винятком стало і цьогорічне свято, до якого студенти КМК за підтримки Ковельського Товариства Червоного Хреста роздали одиноким громадянам похилого віку подарунки у вигляді продуктових наборів.
Дуже важливо прививати молоді принципи людяності та моралі, вчити поважати людей похилого віку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
1 жовтня, з приходом золотої осені, в світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, нагадуючи усім уважніше поглянути на проблеми літніх людей і ще раз всенародно засвідчити повагу та шанобливе ставлення до тих, на долю яких випали нелегкі випробування - повідомляють на сторінці Ковельського медичного колдежу.
Щорічно активними учасниками соціальної підтримки та вирішенню повсякденних турбот малозабезпечених верств населення та одиноких престарілих людей є волонтери Ковельського медичного коледжу.
Не винятком стало і цьогорічне свято, до якого студенти КМК за підтримки Ковельського Товариства Червоного Хреста роздали одиноким громадянам похилого віку подарунки у вигляді продуктових наборів.
Дуже важливо прививати молоді принципи людяності та моралі, вчити поважати людей похилого віку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинського журналіста Володимира Мучака похоронили у Любомлі
Сьогодні, 18:19
Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори
Сьогодні, 17:48
Імпровізована вистава «Сексуальне чтиво» у Промені
Сьогодні, 17:28
Квартирне шахрайство: чоловік здає у Луцьку «російську» квартиру
Сьогодні, 17:15
Прикордонники затримали УАЗ «набитий» сигаретами, які українець хотів відправити до Польщі
Сьогодні, 16:41