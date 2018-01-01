Волинського журналіста Володимира Мучака похоронили у Любомлі
Сьогодні, 18:19
У Любомлі в храмі Різдва Пресвятої Богородиці відспівали члена Національної спілки журналістів України Володимира Мучака.
Похорон відбувся у п'ятницю, 28 вересня - пише Район.Любомль.
Журналіст народився 7 квітня 1955 року в селі Полапи Любомльського району. Зі шкільних років дописував у районну газету «Наше життя». З 1977 по 1993-ій працював на посаді фотокореспондента.
Володимир Мучак працював кореспондентом та оператором у Любомльському та Шацькому районах у Волинській обласній державній телерадіокомпанії. Торік вийшов на заслужений відпочинок.
Завдяки численним репортажам цього журналіста волиняни дізнавалися про життя, успіхи та проблеми мешканців Любомльщини.
Помер журніліст на 63-му році життя ввечері, 27 вересня.
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Похорон відбувся у п'ятницю, 28 вересня - пише Район.Любомль.
Журналіст народився 7 квітня 1955 року в селі Полапи Любомльського району. Зі шкільних років дописував у районну газету «Наше життя». З 1977 по 1993-ій працював на посаді фотокореспондента.
Володимир Мучак працював кореспондентом та оператором у Любомльському та Шацькому районах у Волинській обласній державній телерадіокомпанії. Торік вийшов на заслужений відпочинок.
Завдяки численним репортажам цього журналіста волиняни дізнавалися про життя, успіхи та проблеми мешканців Любомльщини.
Помер журніліст на 63-му році життя ввечері, 27 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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