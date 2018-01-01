Волинського журналіста Володимира Мучака похоронили у Любомлі

Володимира Мучака.



Похорон відбувся у п'ятницю, 28 вересня -



Журналіст народився 7 квітня 1955 року в селі Полапи Любомльського району. Зі шкільних років дописував у районну газету «Наше життя». З 1977 по 1993-ій працював на посаді фотокореспондента.



Володимир Мучак працював кореспондентом та оператором у Любомльському та Шацькому районах у Волинській обласній державній телерадіокомпанії. Торік вийшов на заслужений відпочинок.



Завдяки численним репортажам цього журналіста волиняни дізнавалися про життя, успіхи та проблеми мешканців Любомльщини.









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