З піснями і танцями: як волиняни відкрили сезон цукроваріння





Грандіозне дійство відбулося у п’ятницю, 28 вересня, на площі поблизу ресторації «Вулик», -



На Горохівщині у Мар’янівці місцеві жителі та гості населеного пункту відгуляли на концерті присвяченому початку нового сезону на «Горохівському цукровому заводі», який розташований у селищі.



Ще з ранку сцена, яку встановили, нагадувала місцевим жителям про прийдешнє дійство. Вже ближче до початку концерту до сцени почав сходитися-з’їжджатися місцевий люд, аби подивитися, чим же їх дивуватимуть луцькі артисти.



Свято розпочали енергійні та позитивні ведучі Сергій Скулинець та його син Роман. Далі задавали святковий настрій запрошені артисти: вокальний квартет «Акорд», Катерина Гулюк, Юрій Матвійчук, гурт «Шанс-Music», шоу-балет «Лайм».



З вітальним словом до глядачів звернувся голова районної ради Тарас Щерблюк, який пообіцяв, що наразі недіючі маслозавод і сирзавод у Мар’янівці вже невдовзі відновлять свою роботу. Далі слово взяв Мар’янівський селищний голова Микола Климчук. Також з початком нового сезону на цукровому заводі привітав і його директор Анатолій Теслюк.



Довгоочікуваним гостем свята був співак Роман Скорпіон. Вже з перших нот глядачі та «дитяча» фан-зона вгадували та співали в унісон з артистом улюблені пісні «Поцілую», «Мамо, я закохався», «Так сильно», «Давай будем разом» та інші. Порадував артист ма’рянівського слухача і прем’єрою пісні «Ти тільки моя».



А вкінці для молоді влаштували святкову дискотеку під «головуванням» Mc. Roma Twin та запальними міксами хітів від Dj. Vlad Twin.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинському селищі відсвяткували початок нового сезону на Горохівському цукровому заводі.Грандіозне дійство відбулося у п’ятницю, 28 вересня, на площі поблизу ресторації «Вулик», - пише Волинська правда.На Горохівщині у Мар’янівці місцеві жителі та гості населеного пункту відгуляли на концерті присвяченому початку нового сезону на «Горохівському цукровому заводі», який розташований у селищі.Ще з ранку сцена, яку встановили, нагадувала місцевим жителям про прийдешнє дійство. Вже ближче до початку концерту до сцени почав сходитися-з’їжджатися місцевий люд, аби подивитися, чим же їх дивуватимуть луцькі артисти.Свято розпочали енергійні та позитивні ведучіта його син Роман. Далі задавали святковий настрій запрошені артисти: вокальний квартет, гурт, шоу-балетЗ вітальним словом до глядачів звернувся голова районної ради, який пообіцяв, що наразі недіючі маслозавод і сирзавод у Мар’янівці вже невдовзі відновлять свою роботу. Далі слово взяв Мар’янівський селищний голова Микола Климчук. Також з початком нового сезону на цукровому заводі привітав і його директорДовгоочікуваним гостем свята був співак. Вже з перших нот глядачі та «дитяча» фан-зона вгадували та співали в унісон з артистом улюблені пісні «Поцілую», «Мамо, я закохався», «Так сильно», «Давай будем разом» та інші. Порадував артист ма’рянівського слухача і прем’єрою пісні «Ти тільки моя».А вкінці для молоді влаштували святкову дискотеку під «головуванням» Mc. Roma Twin та запальними міксами хітів від Dj. Vlad Twin.

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