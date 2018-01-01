«Волинські соловейки» відзначили 20-ту річницю створення. ФОТО
Сьогодні, 20:15
У Луцьку відбувся Ювілейний концерт з нагоди 20-річчя створення вокально –хорового ансамблю «Волинські соловейки».
Захід відбувся у суботу, 29 вересня, в рамках ХІІ міжнародного дитячо-молодіжного Фестивалю Польської Пісні в Луцьку, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
20 років тому при Товаристві Польської культури у Луцьку подружжям Антоніною Антоновою та Петром Милогородським було засновано цей ансамбль. Його учасники- діти не лише з родин польського походження, а й усі, хто вивчає польську мову, культуру, пісню та танець.
Захід відвідав секретар міської ради Григорій Пустовіт, представники Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку, представники управління освіти міської ради.
Ансамбль «Волинські соловейки» володіє досить різноманітним репертуаром, куди увійшли релігійні, народні та сучасні естрадні пісні, твори різних народів, колядки та щедрівки. «Соловейки» є лауреатами Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів та конкурсів. З перших років свого існування вони проводять активну концертну діяльність містами України та Польщі.
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Захід відбувся у суботу, 29 вересня, в рамках ХІІ міжнародного дитячо-молодіжного Фестивалю Польської Пісні в Луцьку, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
20 років тому при Товаристві Польської культури у Луцьку подружжям Антоніною Антоновою та Петром Милогородським було засновано цей ансамбль. Його учасники- діти не лише з родин польського походження, а й усі, хто вивчає польську мову, культуру, пісню та танець.
Захід відвідав секретар міської ради Григорій Пустовіт, представники Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку, представники управління освіти міської ради.
Ансамбль «Волинські соловейки» володіє досить різноманітним репертуаром, куди увійшли релігійні, народні та сучасні естрадні пісні, твори різних народів, колядки та щедрівки. «Соловейки» є лауреатами Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів та конкурсів. З перших років свого існування вони проводять активну концертну діяльність містами України та Польщі.
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