Погода у Луцьку на неділю, 30 вересня
Сьогодні, 21:21
Вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Удень прогнозують 11-13 теплих градусів, уночі температура впаде до 4 градусів тепла. Вітер південний, 0.7-3.2 метри за секунду.
30 вересня відзначається день пам'яті святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Люди цього дня спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покрову (14 жовтня) буде мороз, а ні, то зима буде пізньою. З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче -2 градусів. У цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна, сонячна.
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Удень прогнозують 11-13 теплих градусів, уночі температура впаде до 4 градусів тепла. Вітер південний, 0.7-3.2 метри за секунду.
30 вересня відзначається день пам'яті святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Люди цього дня спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покрову (14 жовтня) буде мороз, а ні, то зима буде пізньою. З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче -2 градусів. У цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна, сонячна.
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